Почти 50 улиц Краснодара 5 мая останутся без света

В Краснодаре планово ограничат подачу электричества. Отключения продлятся весь май

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил , где в Краснодаре 5 мая отключат электричество. С 13:00 до 17:00 света не будет по адресам:

В Краснодаре ежегодные отключения горячей воды будут короче:

С 9:00 до 17:00 на улицах:

Минская, 1-21, 6-42;

проспект Чекистов, 44-48;

Обозный переулок, 5-7, 11-13, 6-20;

Меланжевая, 1-23, 4-12;

Уральская, 77, 75/1, 98/3, 104, 106;

Фадеева, 417;

Бершанской, 402, 406, 408;

Семеновская, 76;

Слободская, 32-38, 31-37;

Головатого атамана, 2-16, 1-15;

Новороссийская, 3, 3/1, 3/7, 3/11, 9, 9/1, 9/3, 11, 13/1, 27, 108-140, 140-170, 154, 210, 216, 220, 220/А, 226, 232, 232/1, 210/2;

Новороссийский проезд, 2-18;

Петуховский переулок, 2-20, 3-19;

Селезнева, 16;

Сербская, 7;

Крупской, 188;

Фадеева, 338;

Агаджановой, 3-11;

Багратионовская, 100, 94;

Путейская, 2, 4, 5;

Волгоградская, 139;

Неустроева, 27;

Стадионная, 28, 29/1, 44, 49-51;

Спасская, 1-25, 2-28, 31;

Воскресенская, 1-53, 2-54;

Тихорецкая, 3, 41-67;

Тихий переулок, 41-55, 24-42;

Филатова, 65-93;

Веселый переулок, 2-18, 1-19;

Сафонова, 51-61, 52-66;

1-й проезд Талалихина, 49-61,26-32;

2-й проезд Талалихина, 27-31, 19-23, 36-48, 52-64;

Нестерова, 53-95, 62-104;

проезд Нестерова, 50-64, 49-61;

4-я линия, 116;

Полевая, 76-96;

16-й Полевой участок, 11;

Вавилова, 1;

Седина, 29-33;

Коммунаров, 46;

Мира, 51, 54;

Северная, 347;

Базовская, 167-171, 202-242;

Новокузнечная, 52-74, 103.

Также с 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:

А с 9:00 до 16:00 по улице:

Зеленоградской, 32, 34.

Отметим, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 мая.