Почти 50 улиц Краснодара 5 мая останутся без света

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре планово ограничат подачу электричества. Отключения продлятся весь май

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 5 мая отключат электричество.

С 13:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • 1 Мая, 65, 73, 75, 75/1;
  • Бершанской, 341.

В Краснодаре ежегодные отключения горячей воды будут короче:

С 9:00 до 17:00 на улицах:

  • Минская, 1-21, 6-42;
  • проспект Чекистов, 44-48;
  • Обозный переулок, 5-7, 11-13, 6-20;
  • Меланжевая, 1-23, 4-12;
  • Уральская, 77, 75/1, 98/3, 104, 106;
  • Фадеева, 417;
  • Бершанской, 402, 406, 408;
  • Семеновская, 76;
  • Слободская, 32-38, 31-37;
  • Головатого атамана, 2-16, 1-15;
  • Новороссийская, 3, 3/1, 3/7, 3/11, 9, 9/1, 9/3, 11, 13/1, 27, 108-140, 140-170, 154, 210, 216, 220, 220/А, 226, 232, 232/1, 210/2;
  • Новороссийский проезд, 2-18;
  • Петуховский переулок, 2-20, 3-19;
  • Селезнева, 16;
  • Сербская, 7;
  • Крупской, 188;
  • Фадеева, 338;
  • Агаджановой, 3-11;
  • Багратионовская, 100, 94;
  • Путейская, 2, 4, 5;
  • Волгоградская, 139;
  • Неустроева, 27;
  • Стадионная, 28, 29/1, 44, 49-51;
  • Спасская, 1-25, 2-28, 31;
  • Воскресенская, 1-53, 2-54;
  • Тихорецкая, 3, 41-67;
  • Тихий переулок, 41-55, 24-42;
  • Филатова, 65-93;
  • Веселый переулок, 2-18, 1-19;
  • Сафонова, 51-61, 52-66;
  • 1-й проезд Талалихина, 49-61,26-32;
  • 2-й проезд Талалихина, 27-31, 19-23, 36-48, 52-64;
  • Нестерова, 53-95, 62-104;
  • проезд Нестерова, 50-64, 49-61;
  • 4-я линия, 116;
  • Полевая, 76-96;
  • 16-й Полевой участок, 11;
  • Вавилова, 1;
  • Седина, 29-33;
  • Коммунаров, 46;
  • Мира, 51, 54;
  • Северная, 347;
  • Базовская, 167-171, 202-242;
  • Новокузнечная, 52-74, 103.

Также с 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:

А с 9:00 до 16:00 по улице:

  • Зеленоградской, 32, 34.

Отметим, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 мая.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае короткая рабочая неделя начнется с дождей.

ЖКХ Инфраструктура Краснодар Энергетика

Новости

В Сочи мошенники создают поддельные сайты с бронированием отелей
Почти 50 улиц Краснодара 5 мая останутся без света
Чебурашка, Буратино, Электроник. Кубанский симфонический оркестр сыграет песни из мультфильмов
В Краснодарском крае короткая рабочая неделя начнется с дождей
В Краснодаре пройдет выставка Стаса Серова. Работы художника покажут впервые после его выхода на свободу
Власти Новороссийска не планируют отменять парад Победы после атаки беспилотников

Лента новостей

«Это был целый мир, а теперь его забирают»
30 апреля, 16:45
«Это был целый мир, а теперь его забирают»
Репортаж с закрывшегося блошиного рынка на Путевой в Краснодаре
В Краснодарском крае короткая рабочая неделя начнется с дождей
Сегодня, 08:40
В Краснодарском крае короткая рабочая неделя начнется с дождей
В Краснодаре пройдет выставка Стаса Серова
Вчера, 17:56
В Краснодаре пройдет выставка Стаса Серова
Работы художника покажут впервые после его выхода на свободу

Реклама на сайте