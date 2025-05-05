Почти 50 улиц Краснодара 5 мая останутся без света
В Краснодаре планово ограничат подачу электричества. Отключения продлятся весь май
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 5 мая отключат электричество.
С 13:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- 1 Мая, 65, 73, 75, 75/1;
- Бершанской, 341.
В Краснодаре ежегодные отключения горячей воды будут короче:
С 9:00 до 17:00 на улицах:
- Минская, 1-21, 6-42;
- проспект Чекистов, 44-48;
- Обозный переулок, 5-7, 11-13, 6-20;
- Меланжевая, 1-23, 4-12;
- Уральская, 77, 75/1, 98/3, 104, 106;
- Фадеева, 417;
- Бершанской, 402, 406, 408;
- Семеновская, 76;
- Слободская, 32-38, 31-37;
- Головатого атамана, 2-16, 1-15;
- Новороссийская, 3, 3/1, 3/7, 3/11, 9, 9/1, 9/3, 11, 13/1, 27, 108-140, 140-170, 154, 210, 216, 220, 220/А, 226, 232, 232/1, 210/2;
- Новороссийский проезд, 2-18;
- Петуховский переулок, 2-20, 3-19;
- Селезнева, 16;
- Сербская, 7;
- Крупской, 188;
- Фадеева, 338;
- Агаджановой, 3-11;
- Багратионовская, 100, 94;
- Путейская, 2, 4, 5;
- Волгоградская, 139;
- Неустроева, 27;
- Стадионная, 28, 29/1, 44, 49-51;
- Спасская, 1-25, 2-28, 31;
- Воскресенская, 1-53, 2-54;
- Тихорецкая, 3, 41-67;
- Тихий переулок, 41-55, 24-42;
- Филатова, 65-93;
- Веселый переулок, 2-18, 1-19;
- Сафонова, 51-61, 52-66;
- 1-й проезд Талалихина, 49-61,26-32;
- 2-й проезд Талалихина, 27-31, 19-23, 36-48, 52-64;
- Нестерова, 53-95, 62-104;
- проезд Нестерова, 50-64, 49-61;
- 4-я линия, 116;
- Полевая, 76-96;
- 16-й Полевой участок, 11;
- Вавилова, 1;
- Седина, 29-33;
- Коммунаров, 46;
- Мира, 51, 54;
- Северная, 347;
- Базовская, 167-171, 202-242;
- Новокузнечная, 52-74, 103.
Также с 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:
- Героев-Разведчиков, 11/3;
- Шаляпина, 32/1, 33/2.
А с 9:00 до 16:00 по улице:
- Зеленоградской, 32, 34.
Отметим, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 мая.
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