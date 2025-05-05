В Краснодаре состоится лекция об искусстве северного Возрождения
В Краснодаре искусствовед расскажет об известных работах художников северного Возрождения (16+)
Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 6 мая лекцию «Северное Возрождение и его представители». Искусствовед и издатель Яна Манакова расскажет о судьбе художников и их произведениях.
Слушатели узнают, почему северное Возрождение — особенный период, а также что означает стрела, воронка и жаба в северном искусстве. Кроме того, участники научатся различать работы Босха, Брейгеля и Кранаха.
В Краснодаре пройдет выставка Стаса Серова:
Северное Возрождение — переломная эпоха в развитии культуры стран Европы за пределами Италии, к «северу от Альп». Яркими представителями направления в изобразительном искусстве стали Ян ван Эйк, Гуго ван дер Гус, Иоахим Патинир, Корнелис Энгелбрехтсен, Артген ван Лейден, Альбрехт Дюрер, Жан Фуке, Франсуа Кенель.
Лекция начнется в 18:30 по улице Красной, 43. Участие бесплатное, нужна предварительная регистрация.
Как писали Юга.ру, в арт-резиденции «Дом книги» работает выставка современного искусства «Сердце моря».