В Краснодаре состоится лекция об искусстве северного Возрождения

Краснодарский край

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  • «Сад земных наслаждений», Иероним Босх © Изображение является общественным достоянием
    «Сад земных наслаждений», Иероним Босх © Изображение является общественным достоянием

В Краснодаре искусствовед расскажет об известных работах художников северного Возрождения (16+)

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 6 мая лекцию «Северное Возрождение и его представители». Искусствовед и издатель Яна Манакова расскажет о судьбе художников и их произведениях.

Слушатели узнают, почему северное Возрождение — особенный период, а также что означает стрела, воронка и жаба в северном искусстве. Кроме того, участники научатся различать работы Босха, Брейгеля и Кранаха.

В Краснодаре пройдет выставка Стаса Серова:

Северное Возрождение — переломная эпоха в развитии культуры стран Европы за пределами Италии, к «северу от Альп». Яркими представителями направления в изобразительном искусстве стали Ян ван Эйк, Гуго ван дер Гус, Иоахим Патинир, Корнелис Энгелбрехтсен, Артген ван Лейден, Альбрехт Дюрер, Жан Фуке, Франсуа Кенель.

Лекция начнется в 18:30 по улице Красной, 43. Участие бесплатное, нужна предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, в арт-резиденции «Дом книги» работает выставка современного искусства «Сердце моря».

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