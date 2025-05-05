В Краснодаре состоится лекция об искусстве северного Возрождения

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 6 мая лекцию «Северное Возрождение и его представители». Искусствовед и издатель Яна Манакова расскажет о судьбе художников и их произведениях.

Слушатели узнают, почему северное Возрождение — особенный период, а также что означает стрела, воронка и жаба в северном искусстве. Кроме того, участники научатся различать работы Босха, Брейгеля и Кранаха.