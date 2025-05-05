Чебурашка, Буратино, Электроник. Кубанский симфонический оркестр сыграет песни из мультфильмов

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Краснодаре 1 июня пройдет «Мульт-концерт». Прозвучат мелодии из классических мультфильмов

Муниципальный концертный зал (МКЗ) анонсировал на 1 июня «Мульт-концерт». Кубанский симфонический оркестр исполнит мелодии из классических отечественных мультфильмов.

«Слышите? Это же мелодии, которые отзываются в душе у каждого взрослого, мелодии, на которых мы выросли! Чебурашка, Буратино, Электроник. Самое время передать воспоминания своим детям», — пригласили организаторы.

Краснодарская писательница написала детскую книгу о взрослении:

Дирижировать будет заслуженный деятель искусств Кубани Денис Ивенский, художественный руководитель коллектива. А ведущей вечера станет заслуженная артистка Краснодарского края и актриса Молодежного театра Юлия Макарова.

Концерт пройдет 1 июня в 12:00. МКЗ находится на Красной, 122. Билеты стоят 400 рублей.

Как писали Юга.ру, вышел первый трейлер фильма «Чебурашка 2» — сиквела семейного блокбастера 2023 года.

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