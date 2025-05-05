Чебурашка, Буратино, Электроник. Кубанский симфонический оркестр сыграет песни из мультфильмов

Муниципальный концертный зал (МКЗ) анонсировал на 1 июня «Мульт-концерт». Кубанский симфонический оркестр исполнит мелодии из классических отечественных мультфильмов.

«Слышите? Это же мелодии, которые отзываются в душе у каждого взрослого, мелодии, на которых мы выросли! Чебурашка, Буратино, Электроник. Самое время передать воспоминания своим детям», — пригласили организаторы.