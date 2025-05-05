В Краснодарском крае короткая рабочая неделя начнется с дождей

По прогнозам синоптика, на Черноморском побережье ночные температуры будут достигать +11-13 °С, днем может потеплеть до +17-20 °С. Такая же погода ждет жителей Ставрополья и Крыма.

4 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил , что в начале недели в Краснодарском крае пройдут обильные дожди, однако температуры останутся комфортными.

В Краснодарском крае в понедельник, 5 мая, ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами в южной половине региона. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха днем поднимется до +21-26 °С. Ветер подует со скоростью 3–8 м/с, днем возможны порывы до 10 м/с.

В Краснодаре 5 мая будет пасмурно, днем пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +24 °С, но ночью температура упадет до +10-12 °С.