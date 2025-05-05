В Краснодарском крае короткая рабочая неделя начнется с дождей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Какая погода ждет жителей Кубани 5 мая. Узнали прогноз

4 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в начале недели в Краснодарском крае пройдут обильные дожди, однако температуры останутся комфортными. 

По прогнозам синоптика, на Черноморском побережье ночные температуры будут достигать +11-13 °С, днем может потеплеть до +17-20 °С. Такая же погода ждет жителей Ставрополья и Крыма.

Азовское море в Ейске прогрелось до 16 °С:

В Краснодарском крае в понедельник, 5 мая, ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами в южной половине региона. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха днем поднимется до +21-26 °С. Ветер подует со скоростью 3–8 м/с, днем возможны порывы до 10 м/с. 

В Краснодаре 5 мая будет пасмурно, днем пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +24 °С, но ночью температура упадет до +10-12 °С.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край на майских праздниках накроет магнитная буря.

Краснодар Погода Черное море

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