33 электрошокера, на 56% больше ножниц – что кубанцы пытаются взять с собой в суд

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В 2025 году охрана судов Краснодарского края стала в полтора раза чаще пресекать попытки пронести запрещенные предметы на судебные заседания

Пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю опубликовала данные о том, какие предметы были изъяты охраной на входе в здания судов региона с начала 2025 года.

Всего запрещенных предметов насчитали 3334 штуки: 68 единиц газового и травматического оружия, 33 электрошоковых устройства, 28 боеприпасов и 3205 ножниц, опасных бритв, шил, отверток «и других колюще-режущих предметов, которые представляли потенциальную угрозу безопасности судьям и иным участникам процессов».

«Все попытки успешно предотвращены судебными приставами», — говорится в пресс-релизе.

Составители также отмечают, что за аналогичный период 2024 года охрана выявила 2130 попыток пронести что-то запрещенное в здания судов Краснодарского края. Таким образом, прирост за год составил 56,5%. От выводов о том, что стало причиной столь резкого всплеска — более тщательный досмотр, общее увеличение числа посетителей судов, смена настроений граждан — авторы пресс-релиза воздерживаются.

Ранее на этой неделе стало известно о том, что в мэрии Краснодара прошли обыски и что после вмешательства прокуратуры лифт в подземном переходе на Красных Партизан все-таки починили.

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