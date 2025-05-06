Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Зона интересов» о Холокосте
В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 10 мая пройдет спецпоказ фильма по мотивам одноименного романа английского писателя Мартина Эмиса (18+)
Критик Кира Кац анонсировала на 10 мая показ фильма «Зона интересов». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8» на немецком, английском и польском языках с русскими субтитрами.
Формально литературной основой фильма стал одноименный роман английского писателя Мартина Эмиса. Ленту снял британский режиссер Джонатан Глейзер («Сексуальная тварь», «Рождение», «Побудь в моей шкуре»). В 2024 году «Зона интересов» получила два «Оскара» — за лучший фильм на иностранном языке и лучший звук.
Лента рассказывает о жизни богатой немецкой семьи, чье благополучие построено на ограблении и убийстве евреев в Освенциме во время Второй мировой войны. Дом Рудольфа Хесса и его жены Хедвиг буквально находится через забор от лагеря.
После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.
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