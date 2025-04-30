Ак Барс Банк открыл первый офис исламского финансирования в Дагестане

28 апреля в Каспийске открыли первый исламский офис Ак Барс Банка. Он будет работать по стандартам партнерского финансирования

Новый офис Ак Барс Банка в Каспийске будет обслуживать как частных, так и корпоративных клиентов. Он предложит банковские услуги, соответствующие российскому законодательству и нормам шариата.

Продукты исламского офиса Ак Барс Банка разработаны по стандартам AAOIFI и одобрены Советом улемов Духовного управления мусульман Татарстана. Среди них:

На церемонии открытия офиса Ак Барс Банк подписал соглашение о сотрудничестве с Муфтиятом Дагестана. Документ предполагает экспертизу и внедрение исламских финансовых инструментов. Подписи поставили Тагир Каримов и Абдулмагомед Магомедов (руководитель экспертного совета по торгово-экономическим вопросам при Муфтияте).

В день открытия офис принял первых клиентов. Среди них был Хаджимурад Исрапилов, глава Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана. Клиентам оказали консультации и оформили исламские продукты.

Ак Барс Банк стал первым участником эксперимента по исламскому финансированию в сентябре 2023 года. Первые шаги в этом направлении банк начал предпринимать в начале 2010-х годов, когда привлекал средства для инфраструктурных проектов в Татарстане.

Открытие офиса в Дагестане — важный этап в развитии исламского финансирования в России. Это поможет включить регион в систему альтернативных финансовых решений.

Информацию об исламских продуктах можно получить в офисе «Исламский» (Каспийский №1) по адресу: город Каспийск, улица Ильяшенко, 4в, в «исламских окнах» банка в Казани и Уфе, а также в мобильном приложении и на сайте банка.