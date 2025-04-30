Ак Барс Банк открыл первый офис исламского финансирования в Дагестане
28 апреля в Каспийске открыли первый исламский офис Ак Барс Банка. Он будет работать по стандартам партнерского финансирования
Новый офис Ак Барс Банка в Каспийске будет обслуживать как частных, так и корпоративных клиентов. Он предложит банковские услуги, соответствующие российскому законодательству и нормам шариата.
Продукты исламского офиса Ак Барс Банка разработаны по стандартам AAOIFI и одобрены Советом улемов Духовного управления мусульман Татарстана. Среди них:
- исламская ипотека;
- исламская карта;
- исламский расчетный счет;
- корпоративная карта для исламского бизнеса;
- торговый эквайринг для исламского бизнеса;
- система быстрых платежей (СБП) для исламского бизнеса;
- исламский факторинг;
- исламский лизинг;
- ОПИФ «Лалэ — Исламские инвестиции».
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На церемонии открытия офиса Ак Барс Банк подписал соглашение о сотрудничестве с Муфтиятом Дагестана. Документ предполагает экспертизу и внедрение исламских финансовых инструментов. Подписи поставили Тагир Каримов и Абдулмагомед Магомедов (руководитель экспертного совета по торгово-экономическим вопросам при Муфтияте).
В день открытия офис принял первых клиентов. Среди них был Хаджимурад Исрапилов, глава Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана. Клиентам оказали консультации и оформили исламские продукты.
Ак Барс Банк стал первым участником эксперимента по исламскому финансированию в сентябре 2023 года. Первые шаги в этом направлении банк начал предпринимать в начале 2010-х годов, когда привлекал средства для инфраструктурных проектов в Татарстане.
Открытие офиса в Дагестане — важный этап в развитии исламского финансирования в России. Это поможет включить регион в систему альтернативных финансовых решений.
Информацию об исламских продуктах можно получить в офисе «Исламский» (Каспийский №1) по адресу: город Каспийск, улица Ильяшенко, 4в, в «исламских окнах» банка в Казани и Уфе, а также в мобильном приложении и на сайте банка.
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