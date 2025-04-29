Навьи тропы, ведьмы и призрак казака. В Краснодаре пройдет ночная экскурсия по Всесвятскому кладбищу

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Экскурсионное бюро «Кубань расходящихся тропок» приглашает на ночную экскурсию по старинному городскому некрополю

Экскурсионное бюро «Кубань расходящихся тропок» анонсировало экскурсию в преддверии одной из самых мистических ночей в году — Вальпургиевой ночи. Организаторы обещают погружение в атмосферу готических ужасов, навьих троп и городских легенд. Участникам расскажут о мистических историях, связанных с кладбищем, о поверьях про ведьм, колдунов и призраке казака, а также о том, как тема смерти и потустороннего отражалась в культуре. 

Погост 2.0:

«Мы приглашаем вас не просто пощекотать нервы в Вальпургиеву ночь, а погрузиться в живую историю Всесвятского кладбища. Оно — не просто место упокоения, а учебник кубановедения, написанный надгробными плитами и семейными склепами. В эту ночь стены между мирами становятся тоньше, но, вглядываясь в надгробия и историю кладбища, невольно приходишь к мысли, что бояться нужно не мертвых, а живых», — рассказывают организаторы мероприятия.

Экскурсия начнется 30 апреля в 21:30. Ее проведут члены бюро «Кубань расходящихся тропок» — историк Федор Смоляков и социолог Денис Куренов. Стоимость — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, на Всесвятском кладбище снова вырубят деревья. Взамен власти высадили там тысячу сосен.

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Навьи тропы, ведьмы и призрак казака. В Краснодаре пройдет ночная экскурсия по Всесвятскому кладбищу
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