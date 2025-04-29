В Ставропольском крае, Дагестане и Северной Осетии «Бессмертный полк» пройдет очно впервые после 2022 года
В трех субъектах СКФО шествие «Бессмертного полка» пройдет в офлайн-формате
24 апреля ТАСС со ссылкой на начальника департамента по реализации общественных проектов аппарата полпреда президента в СКФО Андрея Карпова сообщил, что в Дагестане, Северной Осетии и на Ставрополье «Бессмертный полк» пройдет очно.
При этом в других регионах Северного Кавказа акцию проведут в онлайн-формате.
«Наша традиционная акция «Бессмертный полк» в этом году будет проходить в смешанном формате. В ряде регионов она пройдет в очном режиме. В нашем случае, если говорить о Северном Кавказе — это Республика Дагестан, Северная Осетия и Ставропольский край. В других регионах она состоится в онлайн формате», — рассказал Карпов.
Он отметил, что в этом году в СКФО также пройдет акция «Георгиевская лента».
Салюта и больших концертов не будет:
Напомним, что в Ростовской области 9 мая тоже хотели провести «Бессмертный полк» очно, но передумали. В регионе акцию отменяют третий год подряд по соображениям безопасности.
По данным Mash, в этом году «Бессмертный полк» в очном формате состоится как минимум в 45 российских регионах. Шествовать будут жители Санкт-Петербурга, Карелии, Республики Коми, Архангельска, Уфы, Самары, Твери, Сибири, Дальнего Востока, Чувашии, Липецка и других городов и регионов.
Как писали Юга.ру, в Ставропольском крае не будет салюта на 9 мая. Большинство жителей проголосовали против.