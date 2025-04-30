Вышел первый трейлер семейной комедии «Простоквашино» Сарика Андреасяна

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  • Кадр из трейлера к фильму «Простоквашино» © Скриншот видео с Rutube-канала «MelorFilm»
    Кадр из трейлера к фильму «Простоквашино» © Скриншот видео с Rutube-канала «MelorFilm»

В сети появился первый трейлер игрового фильма «Простоквашино» по книгам Эдуарда Успенского (6+)

В сети появился первый трейлер фильма «Простоквашино» режиссера Сарика Андреасяна («ЛОпуХИ: Эпизод первый», «Служебный роман. Наше время», «Беременный», «Мамы», «Тот еще Карлосон!», «Что творят мужчины!», «Защитники»). Это игровая версия знаменитого мультфильма по мотивам книжного цикла Эдуарда Успенского.

Роль дяди Федора досталась Роману Панкову, его родителей сыграли Павел Прилучный и Лиза Моряк, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин. Нарисованных компьютерных зверей озвучивают Антон Табаков (Матроскин), Павел Деревянко (Шарик) и Дарья Блохина (Галчонок).

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Сюжет фильма полностью повторяет историю анимации «Трое из Простоквашино». Дядя Федор очень любит животных, но его родители и слышать ничего не хотят о том, чтобы в квартире завелся кто-то хвостатый. Однажды герой знакомится с котом Матроскиным, которому негде жить. Не найдя поддержки дома, мальчик едет с новым другом в деревню. По пути к ним присоединяется пес Шарик.

Кино выйдет в прокат 1 января 2026 года — одновременно с «Чебурашкой 2» и «Буратино».

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