Вышел первый трейлер семейной комедии «Простоквашино» Сарика Андреасяна

В сети появился первый трейлер игрового фильма «Простоквашино» по книгам Эдуарда Успенского (6+)

В сети появился первый трейлер фильма «Простоквашино» режиссера Сарика Андреасяна («ЛОпуХИ: Эпизод первый», «Служебный роман. Наше время», «Беременный», «Мамы», «Тот еще Карлосон!», «Что творят мужчины!», «Защитники»). Это игровая версия знаменитого мультфильма по мотивам книжного цикла Эдуарда Успенского.

Роль дяди Федора досталась Роману Панкову, его родителей сыграли Павел Прилучный и Лиза Моряк, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин. Нарисованных компьютерных зверей озвучивают Антон Табаков (Матроскин), Павел Деревянко (Шарик) и Дарья Блохина (Галчонок).