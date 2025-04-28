В школах Ростовской области детей будут учить программированию и работе с искусственным интеллектом

В Ростовской области стартовали проекты по развитию цифровых навыков у детей и педагогов

Ростовская область стала одним из 16 субъектов, где реализуют всероссийский проект «Непрерывная система развития навыков цифровой экономики для учащихся образовательных организаций субъектов РФ». В Ростове-на-Дону 200 директоров школ, методистов и представителей вузов обсудили, как изменится система образования региона благодаря внедрению искусственного интеллекта и цифровых технологий. Главным итогом встречи стало подписание соглашения между министерством образования области, Ростовским отделением Сбербанка, Южным федеральным университетом, международной школой математики и программирования «Алгоритмика» и НКО «Научно-образовательный центр РАО». Документ заложит основу для создания в регионе непрерывной системы подготовки IT-специалистов — от детского сада до работы в высокотехнологичных компаниях.

Что изменилось в регионе В Ростовской области запустили два пилотных проекта. Первый — «Ассистент преподавателя» — поможет педагогам использовать искусственный интеллект в повседневной работе. Второй, всероссийская программа по развитию цифровых навыков, охватит 112 школ из 16 муниципалитетов. Дети начнут изучать основы программирования и цифровой грамотности, а учителя пройдут обучение по новым методикам. К 2026 году проект планируют расширить на весь регион.

«Современное образование невозможно представить без цифровых технологий. Новые проекты позволят нам создать в регионе единую экосистему развития цифровых компетенций — от школьной скамьи до рабочего места. Особенно ценно, что в эту работу включились ведущие технологические партнеры, включая Сбер, что гарантирует практическую ориентированность всех инициатив», — пояснила заместитель министра образования региона Екатерина Саковникова.

Как будут готовить будущих IT-специалистов По замыслу организаторов, дети с раннего возраста будут учиться работать с искусственным интеллектом, осваивать языки программирования и решать реальные задачи из мира технологий. Например, старшеклассники смогут участвовать в проектах донских IT-компаний, а выпускники — поступать на профильные специальности вузов по упрощенным условиям.

«Важно и кто будет готовить детей, поэтому мы начали проект с обучения 200 представителей из 112 школ Ростовской области. Таким образом, стартовыми площадками станут 16 муниципалитетов региона. Уже с нового учебного года мы планируем масштабировать проект», — добавила представитель школы «Алгоритмика» Алёна Миночкина.

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Как рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, в Ростовском отделении Сбера есть своя ИТ-команда — это уже 400 человек. «В планах — расширить это направление и открыть бесплатную школу программирования «Школа 21». Уверен, что наше сотрудничество позволит расширить ИТ-команду Дона и научить детей с раннего возраста использовать цифровые навыки с пользой для себя и будущей карьеры. Буду рад, если она начнется в Сбере», — добавил спикер.