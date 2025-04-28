В Краснодаре хотят благоустроить сквер на Российской и еще две зеленые зоны. Где они находятся?

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

В Краснодаре до конца года планируют привести в порядок три общественные территории

28 апреля администрация Краснодара сообщила, что в регионе прошел конкурс местных инициатив. По его итогам три общественные территории кубанской столицы благоустроят до конца года.

Две из них находятся в поселке Российском — «Российский» сквер и территория на улице Комарова. Третьим победителем стал участок на улице Стасова от Бургасской до Ставропольской.

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Сквер «Российский» находится в Прикубанском округе по улице Парижской, 12. Его территория около 0,7 га. Специалисты обустроят тротуары, установят детскую и спортивную площадки с тренажерами, теннисным столом и воркаут-зоной. Также там посадят деревья, кустарники и газон, сделают освещение, скамейки и урны.

Зона отдыха по улице Комарова находится рядом со школой №112. На территории установят качели, навесы, фонари, скамейки и урны. Также рабочие высадят деревья и поставят вокруг них специальные решетки для защиты почвы от размытия.

На улице Стасова благоустроят пешеходную зону площадью более 17 тыс. кв. метров. Вдоль трамвайных путей по обеим сторонам появятся дорожки с новым асфальтом, скамейками и урнами.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре хотят благоустроить пустырь в Чистяковской роще за 20,4 млн рублей.

Благоустройство Инфраструктура Краснодар Парки

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В Краснодаре хотят благоустроить сквер на Российской и еще две зеленые зоны. Где они находятся?
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