На краснодарских кладбищах перед Радоницей изменили схему движения автомобилей

В Краснодаре на двух кладбищах до 29 апреля изменили схему движения транспорта

27 апреля телеграм-канал дептранса Краснодара сообщил , что до 29 апреля движение по Славянскому кладбищу будет односторонним. Также на территории запретили стоянку автомобилей.

В апреле жителей Краснодарского края ждет самая короткая рабочая неделя в 2025 году:

Власти рекомендовали организовать одностороннее движение и на Ленинском кладбище с заездом с трассы «Краснодар — Кропоткин».

В дептрансе уточнили, что ограничения ввели для уменьшения заторов в дни Радоницы. На кладбищах будут дежурить сотрудники ДПС.

Напомним, день поминовения усопших — Радоница — в этом году выпадает на 29 апреля.