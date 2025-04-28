На краснодарских кладбищах перед Радоницей изменили схему движения автомобилей
В Краснодаре на двух кладбищах до 29 апреля изменили схему движения транспорта
27 апреля телеграм-канал дептранса Краснодара сообщил, что до 29 апреля движение по Славянскому кладбищу будет односторонним. Также на территории запретили стоянку автомобилей.
В апреле жителей Краснодарского края ждет самая короткая рабочая неделя в 2025 году:
Власти рекомендовали организовать одностороннее движение и на Ленинском кладбище с заездом с трассы «Краснодар — Кропоткин».
В дептрансе уточнили, что ограничения ввели для уменьшения заторов в дни Радоницы. На кладбищах будут дежурить сотрудники ДПС.
Напомним, день поминовения усопших — Радоница — в этом году выпадает на 29 апреля.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на Радоницу запустят дополнительные автобусы и трамваи. Узнать список маршрутов можно здесь.