Краснодарский край на майских праздниках накроет магнитная буря

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото kjpargeter, сайт freepik.com
    © Фото kjpargeter, сайт freepik.com

В мае планету накроют магнитные бури, но все они будут слабыми

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН рассказала о предстоящих магнитных колебаниях. В мае магнитосфера Земли пять дней будет находиться в возбужденном состоянии.

Бури ожидаются 2, 5, 6, 7 и 28 мая. Однако сила возмущения составит 5 баллов из 9, поэтому колебания будут слабыми и не превысят уровня G1.

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Всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — умеренные, G3 — сильные, G4 — тяжелые, G5 — экстремально сильные.

Считается, что магнитные бури способны влиять на самочувствие. В группу риска входят люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертонией.

  • © Скриншот с сайта xras.ru
    © Скриншот с сайта xras.ru

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 16 по 25 апреля можно было невооруженным глазом увидеть первый весенний звездопад — Лириды.

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Краснодарский край на майских праздниках накроет магнитная буря
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