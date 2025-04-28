Краснодарский край на майских праздниках накроет магнитная буря
В мае планету накроют магнитные бури, но все они будут слабыми
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН рассказала о предстоящих магнитных колебаниях. В мае магнитосфера Земли пять дней будет находиться в возбужденном состоянии.
Бури ожидаются 2, 5, 6, 7 и 28 мая. Однако сила возмущения составит 5 баллов из 9, поэтому колебания будут слабыми и не превысят уровня G1.
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Всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — умеренные, G3 — сильные, G4 — тяжелые, G5 — экстремально сильные.
Считается, что магнитные бури способны влиять на самочувствие. В группу риска входят люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертонией.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 16 по 25 апреля можно было невооруженным глазом увидеть первый весенний звездопад — Лириды.