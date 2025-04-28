Краснодарский край на майских праздниках накроет магнитная буря

В мае планету накроют магнитные бури, но все они будут слабыми

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН рассказала о предстоящих магнитных колебаниях. В мае магнитосфера Земли пять дней будет находиться в возбужденном состоянии.

Бури ожидаются 2, 5, 6, 7 и 28 мая. Однако сила возмущения составит 5 баллов из 9, поэтому колебания будут слабыми и не превысят уровня G1.