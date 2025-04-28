Сочинские такси станут бело-голубыми

Пресс-служба сочинской мэрии известила о том, что на курорте отныне действует официальный стиль раскраски легковых такси.

«Это знакомый жителям и гостям курорта сочинский логотип — ротонда, а также море и чайки, выполненные голубым цветом на белом фоне», — говорится в сообщении.

Подобным образом уже забрендировано около 80 автомобилей компаний-перевозчиков, у которых заключены контарты с мэрией Сочи. Всего планируется нанести фирменную ливрею на примерно 200 легковых такси. Чиновники утверждают, что в первую очередь так долждны выглядеть машины, «которые встречают гостей города в аэропорту и на вокзалах».