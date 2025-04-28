Сочинские такси станут бело-голубыми

Краснодарский край

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  • Официальная раскраска сочинских такси, утвержденная в апреле 2025-го © Скриншот публикации на сайте мэрии Сочи, Sochi.ru
    Официальная раскраска сочинских такси, утвержденная в апреле 2025-го © Скриншот публикации на сайте мэрии Сочи, Sochi.ru

В Сочи разработали официальную раскраску для автомобилей такси

Пресс-служба сочинской мэрии известила о том, что на курорте отныне действует официальный стиль раскраски легковых такси.

«Это знакомый жителям и гостям курорта сочинский логотип — ротонда, а также море и чайки, выполненные голубым цветом на белом фоне», — говорится в сообщении.

Подобным образом уже забрендировано около 80 автомобилей компаний-перевозчиков, у которых заключены контарты с мэрией Сочи. Всего планируется нанести фирменную ливрею на примерно 200 легковых такси. Чиновники утверждают, что в первую очередь так долждны выглядеть машины, «которые встречают гостей города в аэропорту и на вокзалах».

Ранее стало известно, что в Краснодаре более 35 парковок обретут статус платных.

Дизайн Сочи Такси

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