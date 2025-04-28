Где в Краснодаре 28 апреля отключат свет

Собрали для вас в удобный список почти 300 адресов, где в понедельник будут планово отключать электричество

«Электросети Кубани» опубликовали список из без малого 300 адресов, где 28 апреля планируют отключать свет с 9 до 17 часов для профилактических работ. Публикуем эти адреса в удобной для восприятия форме.

Центр Буденного ул., 129, 142 Горького ул., 83 Длинная ул., 100 Калинина ул., 337 Октябрьская ул., 83, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 167 Пашковская ул., 72, 74 Рашпилевская ул., 74, 102, 135, 137

ФМР/ЮМР Бабушкина ул., 96 Власова ул., 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195 Гагарина ул., 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6 Ковалева ул., 10, 14/а, 16 Кропоткина ул., 50 Минская ул., 1, 1/1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 Обозный пер., 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Передерия ул., 106 Чекистов пр-т, 44, 46, 48 Энгельса ул., 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 Яна Полуяна ул., 2/3

Западный обход Борисовская ул., 3, 4, 5, 7, 9 Западный обход ул., 7 Родниковая ул., 2, 4 Рясная ул., 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Рясный пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Семеновская ул., 65, 79, 81, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99 Троицкая ул., 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163 1-й Троицкий пер., 2, 4, 6, 8, 10

СБС/РМЗ Бородина ул., 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 Енисейская ул., 39, 41, 47 Новгородская ул., 2 Селезнева ул., 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 68, 72 Уральская ул., 9, 9/1, 11, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 124 Ялтинская ул., 30, 75

Черемушки 2-я Пятилетка ул., 13, 13/1, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41 Вишняковой ул., 106, 108, 110, 112, 112/2 Кавказская ул., 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Озерная ул., 17 Павлова ул., 64 Ставропольская ул., 100

ГМР/ПМР Бородинская ул., 156/25 Ярославского ул., 128, 130

Энка/Репина/Российская/Россинского Ангарская ул., 1 Волгоградская ул., 125 Дзержинского ул., 98 Кирилла Россинского ул., 41, 61, 63, 66 Кореновская ул., 48 Лесопосадочная ул., 3, 281 Репина пр., 3/1 Центральная ул. (СНТ «Топольки 4»), 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Индустриальный Восточная ул., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 Железнодорожная ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 Колосистый пр., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Медунова ул., 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Созидателей ул., 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 21 Студенческая ул., 1 Ученическая ул., 40, 42