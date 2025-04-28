Где в Краснодаре 28 апреля отключат свет

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Собрали для вас в удобный список почти 300 адресов, где в понедельник будут планово отключать электричество

«Электросети Кубани» опубликовали список из без малого 300 адресов, где 28 апреля планируют отключать свет с 9 до 17 часов для профилактических работ. Публикуем эти адреса в удобной для восприятия форме.

Центр

Буденного ул., 129, 142

Горького ул., 83

Длинная ул., 100

Калинина ул., 337

Октябрьская ул., 83, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 167

Пашковская ул., 72, 74

Рашпилевская ул., 74, 102, 135, 137

ФМР/ЮМР

Бабушкина ул., 96

Власова ул., 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195

Гагарина ул., 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6

Ковалева ул., 10, 14/а, 16

Кропоткина ул., 50

Минская ул., 1, 1/1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Обозный пер., 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Передерия ул., 106

Чекистов пр-т, 44, 46, 48

Энгельса ул., 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,  123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147

Яна Полуяна ул., 2/3

Западный обход

Борисовская ул., 3, 4, 5, 7, 9

Западный обход ул., 7

Родниковая ул., 2, 4

Рясная ул., 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Рясный пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Семеновская ул., 65, 79, 81, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99

Троицкая ул., 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163

1-й Троицкий пер., 2, 4, 6, 8, 10

СБС/РМЗ

Бородина ул., 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24

Енисейская ул., 39, 41, 47

Новгородская ул., 2

Селезнева ул., 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 68, 72

Уральская ул., 9, 9/1, 11, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 124

Ялтинская ул., 30, 75

Черемушки

2-я Пятилетка ул., 13, 13/1, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41

Вишняковой ул., 106, 108, 110, 112, 112/2

Кавказская ул., 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Озерная ул., 17

Павлова ул., 64

Ставропольская ул., 100

ГМР/ПМР

Бородинская ул., 156/25

Ярославского ул., 128, 130

Энка/Репина/Российская/Россинского

Ангарская ул., 1

Волгоградская ул., 125

Дзержинского ул., 98

Кирилла Россинского ул., 41, 61, 63, 66

Кореновская ул., 48

Лесопосадочная ул., 3, 281

Репина пр., 3/1

Центральная ул. (СНТ «Топольки 4»), 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Индустриальный

Восточная ул., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Железнодорожная ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Колосистый пр., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Медунова ул., 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Созидателей ул., 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 21

Студенческая ул., 1

Ученическая ул., 40, 42

Также мы ранее публиковали график отключения горячей воды в Краснодаре в мае.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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