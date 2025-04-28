Где в Краснодаре 28 апреля отключат свет
Собрали для вас в удобный список почти 300 адресов, где в понедельник будут планово отключать электричество
«Электросети Кубани» опубликовали список из без малого 300 адресов, где 28 апреля планируют отключать свет с 9 до 17 часов для профилактических работ. Публикуем эти адреса в удобной для восприятия форме.
Буденного ул., 129, 142
Горького ул., 83
Длинная ул., 100
Калинина ул., 337
Октябрьская ул., 83, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 167
Пашковская ул., 72, 74
Рашпилевская ул., 74, 102, 135, 137
Бабушкина ул., 96
Власова ул., 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195
Гагарина ул., 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6
Ковалева ул., 10, 14/а, 16
Кропоткина ул., 50
Минская ул., 1, 1/1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Обозный пер., 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Передерия ул., 106
Чекистов пр-т, 44, 46, 48
Энгельса ул., 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
Яна Полуяна ул., 2/3
Борисовская ул., 3, 4, 5, 7, 9
Западный обход ул., 7
Родниковая ул., 2, 4
Рясная ул., 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Рясный пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Семеновская ул., 65, 79, 81, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99
Троицкая ул., 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163
1-й Троицкий пер., 2, 4, 6, 8, 10
Бородина ул., 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24
Енисейская ул., 39, 41, 47
Новгородская ул., 2
Селезнева ул., 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 68, 72
Уральская ул., 9, 9/1, 11, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 124
Ялтинская ул., 30, 75
2-я Пятилетка ул., 13, 13/1, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41
Вишняковой ул., 106, 108, 110, 112, 112/2
Кавказская ул., 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Озерная ул., 17
Павлова ул., 64
Ставропольская ул., 100
Бородинская ул., 156/25
Ярославского ул., 128, 130
Ангарская ул., 1
Волгоградская ул., 125
Дзержинского ул., 98
Кирилла Россинского ул., 41, 61, 63, 66
Кореновская ул., 48
Лесопосадочная ул., 3, 281
Репина пр., 3/1
Центральная ул. (СНТ «Топольки 4»), 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Восточная ул., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Железнодорожная ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Колосистый пр., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Медунова ул., 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Созидателей ул., 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 21
Студенческая ул., 1
Ученическая ул., 40, 42
Также мы ранее публиковали график отключения горячей воды в Краснодаре в мае.