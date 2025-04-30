Аналитики назвали сервис с самым большим выбором жилья для онлайн-бронирования в России

Независимое агентство ORO определило крупнейший сервис в России по количеству объектов недвижимости и отелей для посуточной аренды онлайн

Исследование агентства ORO («Маркетинговый Информационный Центр») выявило лидера среди платформ для краткосрочной аренды недвижимости онлайн. В марте 2025 года компания сравнила площадки по количеству доступных для бронирования на неделю квартир, апартаментов, домов, коттеджей и отелей во всех регионах России. Лидером стал сервис Авито Путешествия.

По данным Авито, в 2024 году объем рынка туристического жилья в России достиг 900 млрд рублей, что связано с ростом внутреннего туризма. Путешественники предпочитают платформы с большим выбором вариантов. Ежедневно на Авито Путешествиях арендуют более 400 000 объектов.

За год количество предложений частного жилья на Авито Путешествиях увеличилось на 33%. Квартир стало больше на 30%, а загородных объектов — на 46%. С осени 2024 года пользователям доступны более 17 000 отелей по всей России.

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