Восемь ресторанов Краснодарского края вошли в топ-100 заведений России. Какие именно?

Рестораны Сочи, Краснодара, Новороссийска и Геленджика вошли в список 100 лучших заведений России

С пятой по десятую строчку занимают Frantsuza Bistrot (Санкт-Петербург), Sage и Maya (Москва), Tunguska (Красноярск), Big Wine Freaks и Padron (Москва).

22 апреля в Казани состоялась церемония вручения наград ресторанной премии WhereToEat Russia. Первое место заняло заведение Bourgeois Bohemians из Санкт-Петербурга. Затем идут московские Olluco, AVA и Savva.

Не остались без внимания и рестораны Краснодарского края. В 100 лучших попали сочинские заведения «Баран-Рапан», Mamai-Cale, Co-Co Chalet и Red Fox.

Также в рейтинге оказались два ресторана Краснодара — «Угли-Угли» и Ryotei, «Винотеррия» в Новороссийске и «Горыныч» в Геленджике. В специальной номинации «Ресторан с лучшей пивной картой» победителем стал «Мясной синдикат» из Сочи.

Независимую премию Wheretoeat учредила в 2013 году ассоциация российских гастрономических журналистов. Списки лучших заведений формируют по результатам тайного голосования экспертов. Также в выборе участвуют наиболее авторитетные представители специализированной прессы.

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