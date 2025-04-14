Краснодарцы назвали лучшие заведения общепита по итогам 2024 года

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Краснодаре интернет-пользователи выбрали лучшие заведения года

Геосервис 2ГИС опубликовал рейтинг лучших заведений общепита Краснодара на основе предпочтений более 1 млн пользователей. В нем представлены шесть категорий: рестораны, кафе, кондитерские, бары, кофейни и точки стритфуда.

Алгоритм геосервиса рассчитал, какие места интернет-пользователи чаще всего искали на карте и в справочнике, куда больше звонили и писали в мессенджерах, строили маршруты, что активнее фотографировали, хвалили в отзывах и кому ставили высокие оценки.

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«Настоящие эксперты — это не жюри и не комиссия. Это жители городов, которые каждый день выбирают, куда пойти за кофе, где постричься, что заказать на ужин — и голосуют за любимые места своим выбором, оценками и отзывами. Именно это учитывает алгоритм, формирующий список победителей», — рассказала представитель 2ГИС Александра Гейдек.

Лучшие заведения 2024 года отмечены в геосервисе знаками отличия. Среди них — рестораны «Джорджовани», «Сыроварня» и «Pro.Хинкали», пиццерия «Кубана Тоскана», бар «Видеосалон закрыт», кондитерские «Ванлав» и «Ваниль», стритфуд «Нахлебник», кафе «Анор-анор» и Chado, кофейня «Зацепи кофе» и другие. Некоторые из них расположены в спальных районах города.

Чтобы найти всех победителей на карте 2ГИС, нужно ввести в поиске «Премия 2ГИС». Подсказки помогут выбрать заведения нужного формата.

Итоги 2023 года можно посмотреть здесь.

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