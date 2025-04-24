В Новороссийске снесли здание дореволюционного пивзавода «Бавария»

В Новороссийске на улице Козлова снесли исторический дом. Что будет на его месте, пока не известно

23 апреля издание «Новороссийский рабочий» сообщило, что в Новороссийске снесли здание дореволюционного пивоваренного завода «Бавария». Дом располагался на улице Козлова, 13. Сейчас там лежат остатки строительного мусора.

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Четырехэтажное здание состояло из двух частей. Со временем к дореволюционному дому пристроили двухэтажный корпус, где расположился АО «Новороссийскгоргаз». По данным СМИ, именно эта компания объявила тендер на демонтаж здания. Сумма контракта составила более 11 млн рублей. Что будет на месте исторического дома, пока неизвестно.