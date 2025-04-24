На трассе А-289 под Краснодаром 26 апреля трижды перекроют проезд
26 апреля на участке трассы А-289 вблизи станицы Марьянской временно ограничат движение
Пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань» сообщила, что 26 апреля будет приостановлено движение на участке автодороги А-289 в районе станицы Марьянской. Это связано с установкой опор на трассе.
В течении дня движение приостановят три раза: с 9:00 до 10:00, с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до 16:00.
Работы проведут на 7+021 и 7+306 км трассы А-289, соединяющей Краснодар, Славянск-на-Кубани, Темрюк и трассу А-290 (Новороссийск — Керчь).
Водителей попросили быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.
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