«Ростелеком» подготовил школьников Адыгеи к «Диктанту Победы»

«Ростелеком» совместно с Министерством образования Адыгеи организовал для учеников 7-11 классов региональное занятие по подготовке к исторической акции «Диктант Победы»

Мероприятие прошло в очном формате в естественно-математической школе Адыгеи. Через онлайн-трансляцию к нему присоединились ученики 135 школ со всей республики.

На занятии старший научный сотрудник отдела новой и новейшей истории национального музея Адыгеи Нелли Нагиева рассказала школьникам о военных действиях на территории республики, участниках боев, партизанском движении во время оккупации, судьбе мирных жителей и советских военнопленных.



Также дети познакомились с разделом «Диктант Победы» платформы «Ростелеком Лицей», где можно обновить, улучшить и проверить свои знания перед участием в диктанте. Раздел объединяет 14 тематических видеоуроков, краткие конспекты по ключевым событиям Великой Отечественной войны и пробные задания.