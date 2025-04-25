«Ростелеком» подготовил школьников Адыгеи к «Диктанту Победы»

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Адыгея

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  • © Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»
    © Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

«Ростелеком» совместно с Министерством образования Адыгеи организовал для учеников 7-11 классов региональное занятие по подготовке к исторической акции «Диктант Победы»

Мероприятие прошло в очном формате в естественно-математической школе Адыгеи. Через онлайн-трансляцию к нему присоединились ученики 135 школ со всей республики.

На занятии старший научный сотрудник отдела новой и новейшей истории национального музея Адыгеи Нелли Нагиева рассказала школьникам о военных действиях на территории республики, участниках боев, партизанском движении во время оккупации, судьбе мирных жителей и советских военнопленных. 

Также дети познакомились с разделом «Диктант Победы» платформы «Ростелеком Лицей», где можно обновить, улучшить и проверить свои знания перед участием в диктанте. Раздел объединяет 14 тематических видеоуроков, краткие конспекты по ключевым событиям Великой Отечественной войны и пробные задания. 

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«С энтузиазмом поддержал инициативу «Ростелекома»‎ организовать мероприятие к «Диктанту Победы»‎. Благодаря современным технологиям выступление Нэлли Нагиевой смогли услышать ученики со всей республики. Рад, что интересно проведенное занятие вызвало у молодого поколения желание участвовать в «Диктанте»‎‎‎. В юбилейный год эта акция проходит уже седьмой раз», — рассказал министр образования и науки Адыгеи Евгений Лебедев. 

Онлайн-трансляция занятия по подготовке к диктанту для школ Адыгеи состоялась на базе каналов связи «Ростелекома» и информационно-коммуникационной платформы «Сферум».

«Знания сейчас можно получать круглосуточно в любой точке, где есть интернет. Бесплатный раздел на платформе «‎Лицея» — это находка не только для тех, кто собирается участвовать в «Диктанте Победы», это полезный инструмент для любого человека, который хочет освежить и систематизировать свой «исторический багаж», — отметил директор краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков.

  • © Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»
    © Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»
  • © Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»
    © Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»
  • © Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»
    © Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

«Диктант Победы» состоится 25 апреля. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов различных уровней сложности о ключевых событиях Великой Отечественной войны.

«С большим интересом прослушал лекцию и узнал много интересного о прошлом родной республики. Удобно, что можно посмотреть видеоуроки в разделе «Лицея‎» дома. Я решил еще подготовиться и участвовать в «Диктанте Победы‎», — поделился ученик 10 класса адыгейской гимназии Темир Схабо.

Как писали Юга.ру, в 2024 году «Ростелеком» охватил оптикой более 10 тыс. домохозяйств Адыгеи.

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