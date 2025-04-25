Альфа-Банк запустил образовательную платформу Альфа-Будущее для студентов

Альфа-Банк представил платформу Альфа-Будущее для поддержки талантливой молодежи и преподавателей по всей России

Платформа Альфа-Будущее объединяет усилия банка и образовательных учреждений для поддержки талантливой молодежи и преподавателей. Банк инвестирует в платформу 3 млрд рублей. Средства пойдут на улучшение вузовской инфраструктуры, внедрение передовых технологий и создание новых возможностей для обучения.

Альфа-Будущее предлагает студентам и преподавателям разнообразные возможности для развития: гранты и стипендии,

всероссийские хакатоны,

бесплатные магистратуры, кафедры и международные школы.

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«Альфа-Будущее — образовательная инициатива, собравшая под единым брендом все проекты, которые Альфа-Банк уже делает и будет создавать для молодежи и преподавателей по всей стране. Мы даем молодым людям возможность получить образование и начать блестящую карьеру в одной из лучших финтех-компаний мира», — подчеркнул глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.