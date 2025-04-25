Альфа-Банк запустил образовательную платформу Альфа-Будущее для студентов

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Вся Россия

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  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

Альфа-Банк представил платформу Альфа-Будущее для поддержки талантливой молодежи и преподавателей по всей России

Платформа Альфа-Будущее объединяет усилия банка и образовательных учреждений для поддержки талантливой молодежи и преподавателей.

Банк инвестирует в платформу 3 млрд рублей. Средства пойдут на улучшение вузовской инфраструктуры, внедрение передовых технологий и создание новых возможностей для обучения.

Альфа-Будущее предлагает студентам и преподавателям разнообразные возможности для развития:

  • гранты и стипендии,
  • всероссийские хакатоны,
  • бесплатные магистратуры, кафедры и международные школы.

Проезд в муниципальном транспорте Новороссийска сделали бесплатным для студентов:

«Альфа-Будущее — образовательная инициатива, собравшая под единым брендом все проекты, которые Альфа-Банк уже делает и будет создавать для молодежи и преподавателей по всей стране. Мы даем молодым людям возможность получить образование и начать блестящую карьеру в одной из лучших финтех-компаний мира», — подчеркнул глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Как писали Юга.ру, Альфа-Банк открыл еще один цифровой офис в Краснодаре. Где находится отделение и как оно работает?

Альфа-Банк Банки Вузы Интернет Образование Студенты Экономика

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