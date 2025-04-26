Полуторагодовалый Тимур Плаксин из Краснодара нуждается в слуховых аппаратах. Как ему помочь?
«Русфонд» начал сбор средств мальчику из Краснодара с двусторонней тугоухостью на слуховые аппараты
С четырех месяцев Тимур перестал реагировать на многие звуки. Родители мальчика забеспокоились, так как у них обоих тугоухость. Исследование подтвердило их опасения. У Тимура выявили тугоухость 4-й степени.
«Наша семья умеет справляться с этим недугом: я профессионально занимаюсь спортом, работаю, у нас активная жизнь. Мы готовы сделать все возможное, чтобы Тимур нормально развивался», — поделился его папа Семен Плаксин.
Сурдолог подобрала Тимуру сверхмощные слуховые аппараты. С их помощью он будет слышать, у него начнет развиваться речь.
«У Тимура двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Нарушение слуха препятствует полноценному формированию и развитию речи ребенка. Качественное протезирование сверхмощными слуховыми аппаратами поможет Тимуру адаптироваться в социальной среде и слышать окружающих, у него будет развиваться речь, увеличиваться словарный запас», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.
В семье Плаксиных работает только папа, мама ухаживает за двумя детьми. Им сложно самостоятельно оплатить слуховые аппараты, а подходящая Тимуру модель за счет госбюджета не предоставляется. Всего требуется 288 255 рублей.
Как помочь мальчику?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Тимура Плаксина);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Тимура Плаксина. Без НДС.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре слуховые аппараты необходимы еще одному ребенку — годовалому Дане Крахмалову. Узнать, как ему помочь, можно здесь.