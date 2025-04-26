Полуторагодовалый Тимур Плаксин из Краснодара нуждается в слуховых аппаратах. Как ему помочь?

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств мальчику из Краснодара с двусторонней тугоухостью на слуховые аппараты

С четырех месяцев Тимур перестал реагировать на многие звуки. Родители мальчика забеспокоились, так как у них обоих тугоухость. Исследование подтвердило их опасения. У Тимура выявили тугоухость 4-й степени.

«Наша семья умеет справляться с этим недугом: я профессионально занимаюсь спортом, работаю, у нас активная жизнь. Мы готовы сделать все возможное, чтобы Тимур нормально развивался», — поделился его папа Семен Плаксин.

Сурдолог подобрала Тимуру сверхмощные слуховые аппараты. С их помощью он будет слышать, у него начнет развиваться речь. 

«У Тимура двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Нарушение слуха препятствует полноценному формированию и развитию речи ребенка. Качественное протезирование сверхмощными слуховыми аппаратами поможет Тимуру адаптироваться в социальной среде и слышать окружающих, у него будет развиваться речь, увеличиваться словарный запас», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.

В семье Плаксиных работает только папа, мама ухаживает за двумя детьми. Им сложно самостоятельно оплатить слуховые аппараты, а подходящая Тимуру модель за счет госбюджета не предоставляется. Всего требуется 288 255 рублей.

Как помочь мальчику? 

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Тимура Плаксина);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Тимура Плаксина. Без НДС.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре слуховые аппараты необходимы еще одному ребенку — годовалому Дане Крахмалову. Узнать, как ему помочь, можно здесь.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Краснодар Медицина Русфонд

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