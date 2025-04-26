Полуторагодовалый Тимур Плаксин из Краснодара нуждается в слуховых аппаратах. Как ему помочь?

С четырех месяцев Тимур перестал реагировать на многие звуки. Родители мальчика забеспокоились, так как у них обоих тугоухость. Исследование подтвердило их опасения. У Тимура выявили тугоухость 4-й степени.



«Наша семья умеет справляться с этим недугом: я профессионально занимаюсь спортом, работаю, у нас активная жизнь. Мы готовы сделать все возможное, чтобы Тимур нормально развивался», — поделился его папа Семен Плаксин.



Сурдолог подобрала Тимуру сверхмощные слуховые аппараты. С их помощью он будет слышать, у него начнет развиваться речь.

«У Тимура двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Нарушение слуха препятствует полноценному формированию и развитию речи ребенка. Качественное протезирование сверхмощными слуховыми аппаратами поможет Тимуру адаптироваться в социальной среде и слышать окружающих, у него будет развиваться речь, увеличиваться словарный запас», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.



В семье Плаксиных работает только папа, мама ухаживает за двумя детьми. Им сложно самостоятельно оплатить слуховые аппараты, а подходящая Тимуру модель за счет госбюджета не предоставляется. Всего требуется 288 255 рублей .



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