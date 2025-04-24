В Краснодаре 24 апреля почти 100 домов останутся без света

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества. Делимся списком адресов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 24 апреля отключат электричество.

C 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: 

  • Бородинская, 156, 156/12, 156/19;
  • Екатеринодарская, 10;
  • Игнатова, 6, 8, 10, 10/1, 12, 14;
  • Кадетская, 2, 5, 7, 8, 9;
  • 1-й Кадетский переулок, 10;
  • 2-й Кадетский переулок, 8;
  • Калинина, 350, 350/5, 350/6, 350/7, 350/8;
  • Костылева, 194;
  • Красная, 64, 68/1;
  • 2-я Линия, 4;
  • Минская, 91;
  • Осторожный переулок, 2/1;
  • Палаточная, 8/2;
  • Пригородная, 291/6;
  • Раздольная, 46;
  • Ростовское шоссе, 36/1, 40;
  • Рощинская, 16, 20;
  • Семеновская, 39, 43;
  • Силантьева, 76/1, 80, 80/1;
  • Симферопольская, 54;
  • Средняя, 81/3, 82/7, 88, 90/1, 92/1, 96;
  • Троицкая, 5, 30/3, 34, 56, 65.

В Краснодарском крае ухудшится погода:

А с 9:00 до 16:00:

  • Меланжевая, 6, 6/1, 6/а;
  • Новороссийская, 210, 210/2, 216, 220, 220/А, 226, 232, 232/1;
  • Почтовое отделение, 56;
  • Уральская, 75/1, 77, 98/3, 104, 106.


С 13:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:

  • Заводская, 4;
  • Индустриальная, 54;
  • Песчаная, 9, 14;
  • 2-я Пятилетка, 13, 13/1, 14, 15, 21, 23/2, 33, 41;
  • Селезнева, 46, 50, 68, 72;
  • Южная, 18.

С 13:00 до 16:00:

  • Севастопольская, 5.

С 9:00 до 12:00:

  • 70-летия Октября, 8.

С 10:00 до 14:00:

  • Вишневая, 72;
  • Сормовская, 18, 22.

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