В Краснодаре 24 апреля почти 100 домов останутся без света
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества. Делимся списком адресов
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 24 апреля отключат электричество.
C 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Бородинская, 156, 156/12, 156/19;
- Екатеринодарская, 10;
- Игнатова, 6, 8, 10, 10/1, 12, 14;
- Кадетская, 2, 5, 7, 8, 9;
- 1-й Кадетский переулок, 10;
- 2-й Кадетский переулок, 8;
- Калинина, 350, 350/5, 350/6, 350/7, 350/8;
- Костылева, 194;
- Красная, 64, 68/1;
- 2-я Линия, 4;
- Минская, 91;
- Осторожный переулок, 2/1;
- Палаточная, 8/2;
- Пригородная, 291/6;
- Раздольная, 46;
- Ростовское шоссе, 36/1, 40;
- Рощинская, 16, 20;
- Семеновская, 39, 43;
- Силантьева, 76/1, 80, 80/1;
- Симферопольская, 54;
- Средняя, 81/3, 82/7, 88, 90/1, 92/1, 96;
- Троицкая, 5, 30/3, 34, 56, 65.
В Краснодарском крае ухудшится погода:
А с 9:00 до 16:00:
- Меланжевая, 6, 6/1, 6/а;
- Новороссийская, 210, 210/2, 216, 220, 220/А, 226, 232, 232/1;
- Почтовое отделение, 56;
- Уральская, 75/1, 77, 98/3, 104, 106.
С 13:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:
- Заводская, 4;
- Индустриальная, 54;
- Песчаная, 9, 14;
- 2-я Пятилетка, 13, 13/1, 14, 15, 21, 23/2, 33, 41;
- Селезнева, 46, 50, 68, 72;
- Южная, 18.
С 13:00 до 16:00:
- Севастопольская, 5.
С 9:00 до 12:00:
- 70-летия Октября, 8.
С 10:00 до 14:00:
- Вишневая, 72;
- Сормовская, 18, 22.
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