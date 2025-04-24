В Краснодаре 24 апреля почти 100 домов останутся без света

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества. Делимся списком адресов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 24 апреля отключат электричество.



C 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: Бородинская, 156, 156/12, 156/19;

Екатеринодарская, 10;

Игнатова, 6, 8, 10, 10/1, 12, 14;

Кадетская, 2, 5, 7, 8, 9;

1-й Кадетский переулок, 10;

2-й Кадетский переулок, 8;

Калинина, 350, 350/5, 350/6, 350/7, 350/8;

Костылева, 194;

Красная, 64, 68/1;

2-я Линия, 4;

Минская, 91;

Осторожный переулок, 2/1;

Палаточная, 8/2;

Пригородная, 291/6;

Раздольная, 46;

Ростовское шоссе, 36/1, 40;

Рощинская, 16, 20;

Семеновская, 39, 43;

Силантьева, 76/1, 80, 80/1;

Симферопольская, 54;

Средняя, 81/3, 82/7, 88, 90/1, 92/1, 96;

Троицкая, 5, 30/3, 34, 56, 65.

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А с 9:00 до 16:00: Меланжевая, 6, 6/1, 6/а;

Новороссийская, 210, 210/2, 216, 220, 220/А, 226, 232, 232/1;

Почтовое отделение, 56;

Уральская, 75/1, 77, 98/3, 104, 106.

С 13:00 до 17:00 электричество отключат на улицах: Заводская, 4;

Индустриальная, 54;

Песчаная, 9, 14;

2-я Пятилетка, 13, 13/1, 14, 15, 21, 23/2, 33, 41;

Селезнева, 46, 50, 68, 72;

Южная, 18. С 13:00 до 16:00: Севастопольская, 5. С 9:00 до 12:00: 70-летия Октября, 8. С 10:00 до 14:00: Вишневая, 72;

Сормовская, 18, 22.