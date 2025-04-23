Сотрудников Уралсиба наградили благодарственными письмами за предотвращение мошенничества
Сотрудников офиса «Геленджикский» банка Уралсиб наградили благодарственными грамотами МВД России за предотвращение мошенничества
17 апреля сотрудников офиса «Геленджикский» Уралсиба наградили благодарственными грамотами от МВД России за предотвращение мошенничества в отношении клиента банка. Злоумышленники не смогли обмануть и похитить деньги у пожилой женщины 1947 года рождения. В награждении сотрудников участвовал генерал армии, экс-министр внутренних дел России Анатолий Куликов.
Клиент обратилась в офис банка с просьбой досрочно закрыть два депозита на 1-2 недели раньше. Менеджер Кристина Мурашкина указывала женщине на нецелесообразность операции из-за возможной потери процентов по вкладам. Однако клиент настаивала на своем, объясняя это потребностью в денежных средствах. Управляющая офисом «Геленджикский» Гульназ Шамсеева попыталась уточнить у женщины детали, но безуспешно.
После руководитель обратилась в полицию Геленджика с подозрением о мошенничестве. В назначенный день клиент пришла в банк и снова не смогла объяснить необходимость закрытия вкладов. Позже в офис прибыли сотрудники МВД. Клиент согласилась поехать в отделение. Там выяснилось, что с женщиной связывались лже-сотрудники «Центробанка» и «ФСБ», рекомендуя перевести средства на «безопасный счет». История закончилась благополучно, более 1 млн рублей клиента были сохранены.
«В текущей обстановке мы уделяем особое внимание противодействию мошенничеству. И здесь далеко не первую роль занимает собственная интуиция и профессиональный опыт. И мне, как руководителю, особенно приятно, что каждый из сотрудников банка отработал ситуацию, не пустил ее на самотек, приложил максимум усилий для предотвращения преступления», — рассказала управляющая дополнительным офисом «Геленджикский» Гульназ Шамсеева.
Исполнительный директор макрорегиона Юг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Ирина Зуй отметила, что в банке разработали специальные регламенты и определили порядок действий при подозрении на мошенничество.
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