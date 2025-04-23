Сотрудников Уралсиба наградили благодарственными письмами за предотвращение мошенничества

17 апреля сотрудников офиса «Геленджикский» Уралсиба наградили благодарственными грамотами от МВД России за предотвращение мошенничества в отношении клиента банка. Злоумышленники не смогли обмануть и похитить деньги у пожилой женщины 1947 года рождения. В награждении сотрудников участвовал генерал армии, экс-министр внутренних дел России Анатолий Куликов.

Клиент обратилась в офис банка с просьбой досрочно закрыть два депозита на 1-2 недели раньше. Менеджер Кристина Мурашкина указывала женщине на нецелесообразность операции из-за возможной потери процентов по вкладам. Однако клиент настаивала на своем, объясняя это потребностью в денежных средствах. Управляющая офисом «Геленджикский» Гульназ Шамсеева попыталась уточнить у женщины детали, но безуспешно.