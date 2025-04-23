В Краснодаре ночью будут закрывать движение под двумя мостами. Где именно?

В Краснодаре железнодорожники будут ремонтировать два моста

23 апреля департамент транспорта Краснодара сообщил , что специалисты РЖД проведут плановый ремонт двух мостов — в начале улицы Ставропольской и на Вишняковой. В ночное время на путепроводах будут поочередно перекрывать автомобильные полосы и пешеходные проходы.

В ведомстве заявили, что ремонтные работы не повлияют на движение общественного транспорта. При этом автомобилистам рекомендуют быть внимательнее на дорогах.

Напомним, в Краснодаре начался ремонт Тургеневского моста. Водители жалуются на пробки в обе стороны.