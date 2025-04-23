В Краснодаре ночью будут закрывать движение под двумя мостами. Где именно?

Краснодарский край

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  • © https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/geo/ulitsa_vishnyakovoy/24650220
    © https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/geo/ulitsa_vishnyakovoy/24650220

В Краснодаре железнодорожники будут ремонтировать два моста

23 апреля департамент транспорта Краснодара сообщил, что специалисты РЖД проведут плановый ремонт двух мостов — в начале улицы Ставропольской и на Вишняковой. В ночное время на путепроводах будут поочередно перекрывать автомобильные полосы и пешеходные проходы.

График работ:

  • на улице Вишняковой — с 23 по 25 апреля с 22:00 до 05:00;
  • на улице Ставропольской — с 25 по 26 апреля с 22:00 до 05:00.

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В ведомстве заявили, что ремонтные работы не повлияют на движение общественного транспорта. При этом автомобилистам рекомендуют быть внимательнее на дорогах.

Напомним, в Краснодаре начался ремонт Тургеневского моста. Водители жалуются на пробки в обе стороны.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Дептранс Краснодара»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Дептранс Краснодара»

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в районе Западного обхода на пять месяцев перекрыли проезд.

Дороги Краснодар Ремонт дорог РЖД

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