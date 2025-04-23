В Краснодаре ночью будут закрывать движение под двумя мостами. Где именно?
В Краснодаре железнодорожники будут ремонтировать два моста
23 апреля департамент транспорта Краснодара сообщил, что специалисты РЖД проведут плановый ремонт двух мостов — в начале улицы Ставропольской и на Вишняковой. В ночное время на путепроводах будут поочередно перекрывать автомобильные полосы и пешеходные проходы.
График работ:
- на улице Вишняковой — с 23 по 25 апреля с 22:00 до 05:00;
- на улице Ставропольской — с 25 по 26 апреля с 22:00 до 05:00.
В ведомстве заявили, что ремонтные работы не повлияют на движение общественного транспорта. При этом автомобилистам рекомендуют быть внимательнее на дорогах.
Напомним, в Краснодаре начался ремонт Тургеневского моста. Водители жалуются на пробки в обе стороны.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в районе Западного обхода на пять месяцев перекрыли проезд.