В Махачкале ущерб от затоплений оценили в 18 млн рублей. В городе пострадали 113 домов

В Кировском районе Махачкалы после потопа ввели режим ЧС. Ущерб инфраструктуре оценивают более чем в 18 млн рублей

Предыстория: 15 апреля Махачкалу накрыла непогода. За сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Ливень затопил городские улицы, на дорогах образовались пробки и стали массово тонуть машины. Некоторые жители добирались до пункта назначения на тележках и вплавь.



При этом глава Махачкалы заявлял, что «ливневки работали исправно», но из-за большого количества воды «не успевали принимать весь объем».

21 апреля пресс-служба администрации Махачкалы сообщила, что в Кировском районе ввели режим ЧС. Размер ущерба от подтоплений оценили более чем в 18 млн рублей.



По данным властей, после ливня пострадало 113 жилых домов, где проживают 344 человека.

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Подтопления зафиксировали на улицах Цимлянская, Габиева, Спортивная, Дагестанская, Кундухова, Исмаилова, Восточная, Техническая и Промышленная.



«Общий уровень воды в реке Тарнаирка продолжает спадать и превышает норму примерно на 10 сантиметров. Проведена работа по расчистке ливневой канализации на улице Абаканская, 8. Ведутся работы по уборке домов, дворов, цокольных этажей многоквартирных домов и придомовых территорий», — рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Махачкалы Рабадан Магомедов.



Специалисты продолжают откачивать воду с цокольных этажей многоэтажек и придомовых территорий.