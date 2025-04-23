В Махачкале ущерб от затоплений оценили в 18 млн рублей. В городе пострадали 113 домов
В Кировском районе Махачкалы после потопа ввели режим ЧС. Ущерб инфраструктуре оценивают более чем в 18 млн рублей
Предыстория: 15 апреля Махачкалу накрыла непогода. За сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Ливень затопил городские улицы, на дорогах образовались пробки и стали массово тонуть машины. Некоторые жители добирались до пункта назначения на тележках и вплавь.
При этом глава Махачкалы заявлял, что «ливневки работали исправно», но из-за большого количества воды «не успевали принимать весь объем».
21 апреля пресс-служба администрации Махачкалы сообщила, что в Кировском районе ввели режим ЧС. Размер ущерба от подтоплений оценили более чем в 18 млн рублей.
По данным властей, после ливня пострадало 113 жилых домов, где проживают 344 человека.
«ЧП регионального масштаба»:
Подтопления зафиксировали на улицах Цимлянская, Габиева, Спортивная, Дагестанская, Кундухова, Исмаилова, Восточная, Техническая и Промышленная.
«Общий уровень воды в реке Тарнаирка продолжает спадать и превышает норму примерно на 10 сантиметров. Проведена работа по расчистке ливневой канализации на улице Абаканская, 8. Ведутся работы по уборке домов, дворов, цокольных этажей многоквартирных домов и придомовых территорий», — рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Махачкалы Рабадан Магомедов.
Специалисты продолжают откачивать воду с цокольных этажей многоэтажек и придомовых территорий.
Как писали Юга.ру, в начале апреля в Краснодаре после ливня затопило несколько улиц. Музыкальный район пострадал больше всего.