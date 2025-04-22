Жители Юбилейного микрорайона Краснодара пожаловались на убийство бездомных собак и создали стихийный мемориал

В Юбилейном микрорайоне Краснодара обнаружили трупы бездомных собак. Предположительно, животных отравили

20 апреля в соцсетях появилась информация о массовой гибели собак в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Жители обнаружили минимум четыре трупа. Все собаки были стерилизованы и чипированы. Очевидцы предположили, что животных отравили.



«Убили самых добрых, Вася даже бегать не мог, он был толстенький и тяжело передвигался», — поделились горожане.



Полиция Краснодара организовала проверку, но сообщила только об одном трупе собаки. Ведомство устанавливает обстоятельства происшествия, в том числе проверяет версию о возможном отравлении.

Отстрел, эвтаназия или еще один приют: Что ждет бездомных животных в Краснодаре

Активистка Яна Антонова рассказала Юга.ру о шести найденных трупах. По ее словам, среди мертвых собак были те животные, которых давно знали и любили жители микрорайона:



«В числе отравленных любимец детворы Юбилейного большой пес Мишка. Сын мой читал ему: «Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду!».



Краснодарцы установили на ЮМР стихийный мемориал в память о погибших собаках.

Общественный деятель Виталий Черкасов отреагировал на происшествие в своем телеграм-канале. Он рассказал, что лично видел четыре трупа животных.



Черкасов назвал травлю бродячих собак уголовным преступлением. Общественник завил, что жители микрорайона терпимо относятся к бездомным животным, обращаются к властям после укусов с просьбой принять меры и годами обсуждают, как сократить стаи бродячих собак-агрессоров на улицах без насилия.



«Вопрос надо решать. Легально, в правовом поле. Наши улицы — не место насилия. Агрессия собак не оправдывает их отравление. Мы не в тайге живем, где агрессия и насилие — основа выживания. Люди должны обсуждать проблемы и решать их. А если чиновники самоустранились, то жители должны найти механизмы повлиять на них. Отравителя собак должны найти, зря что-ли у нас в городе более 2 тыс. камер висит», — написал он.



Напомним, что 14 марта ЗСК поддержало поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно законопроекту, приютам разрешат усыплять бездомных животных, если для них не нашелся хозяин в течение определенного срока.



Сейчас в Краснодарском крае действует система ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск неагрессивных животных на прежние места обитания.



13 марта комитет Совфеда не поддержал проект. Его глава Андрей Клишас назвал инициативу «желанием отдельных лиц устроить в масштабах страны живодерню». Также 5 апреля в Краснодаре прошел массовый пикет против жестокого обращения с бездомными животными.



В Госдуме должно было пройти первое чтение законопроекта, но его отложили на неопределенный срок.