В Краснодаре вечером 22 апреля изменится схема движения трех трамваев
В Краснодаре из-за ремонта трамвайных путей изменят работу маршруты № 2, 5 и 8
Телеграм-канал МУП «КТТУ» сообщил, что 22 апреля в Краснодаре изменится движение трех трамваев. Это связано с ремонтом путей на улице Крупской.
КТТУ Краснодара отчиталось о рекордных убытках за 2024 год:
В 22:21 рейс трамвая № 2 отправится от улицы Индустриальной и проследует до остановки «улица 40-летия Победы» через улицу Коммунаров.
Последние рейсы маршрута № 5 от обеих конечных остановок будут выполнены по расписанию. После 22:30 трамваи будут следовать от улицы Петра Метальникова в Восточное депо по Садовой.
Рейс трамвая № 8 в 21:57 от Хладокомбината запланирован по улице Коммунаров до остановки «улица 40-летия Победы». В 22:48 маршрут отправится до конечной остановки «улица Петра Метальникова» по улице Садовой, а после 22:30 вагоны проследуют в депо.
Как писали Юга.ру. в Прикубанском округе Краснодара продлили движение трех маршрутов общественного транспорта.