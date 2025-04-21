В Краснодаре вечером 22 апреля изменится схема движения трех трамваев

Телеграм-канал МУП «КТТУ» сообщил , что 22 апреля в Краснодаре изменится движение трех трамваев. Это связано с ремонтом путей на улице Крупской.

КТТУ Краснодара отчиталось о рекордных убытках за 2024 год:

В 22:21 рейс трамвая № 2 отправится от улицы Индустриальной и проследует до остановки «улица 40-летия Победы» через улицу Коммунаров.

Последние рейсы маршрута № 5 от обеих конечных остановок будут выполнены по расписанию. После 22:30 трамваи будут следовать от улицы Петра Метальникова в Восточное депо по Садовой.

Рейс трамвая № 8 в 21:57 от Хладокомбината запланирован по улице Коммунаров до остановки «улица 40-летия Победы». В 22:48 маршрут отправится до конечной остановки «улица Петра Метальникова» по улице Садовой, а после 22:30 вагоны проследуют в депо.