Аэропорт Сочи ищет новый дом для лабрадора Рицы, которая вышла на пенсию
Собака восемь лет отработала в кинологической службе аэропорта Сочи. Теперь ей нужен новый дом
18 апреля аэропорт Сочи сообщил, что ищет новый дом для лабрадора по кличке Рица. Собака восемь лет отработала в кинологической службе воздушной гавани. Животное досматривало терминал, грузовые автомобили и болиды Формулы 1.
«В силу законодательных норм Рица больше не может выполнять служебные задачи (хотя по-прежнему великолепно с ними справляется), но способна стать любимым домашним питомцем вашей семьи. Дружелюбная красавица с невероятной энергией, всегда веселая, радуется встрече с людьми и отлично ладит с детьми», — рассказали в пресс-службе сочинского аэропорта.
«Скоро они будут размером с капибару»:
Рицу готовы отдать только ответственным людям. Первое время специалисты будут следить за жизнью лабрадора в новой семье. Соискатели обязательно должны иметь частный дом или просторную квартиру.
Желающим стать хозяевами Рицы нужно связаться с кинологической службой по телефону +7 (988) 231-63-15.
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