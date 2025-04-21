Аэропорт Сочи ищет новый дом для лабрадора Рицы, которая вышла на пенсию

Краснодарский край

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  • Лабрадор Рица © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Аэропорт Сочи»
    Лабрадор Рица © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Аэропорт Сочи»

Собака восемь лет отработала в кинологической службе аэропорта Сочи. Теперь ей нужен новый дом

18 апреля аэропорт Сочи сообщил, что ищет новый дом для лабрадора по кличке Рица. Собака восемь лет отработала в кинологической службе воздушной гавани. Животное досматривало терминал, грузовые автомобили и болиды Формулы 1.

«В силу законодательных норм Рица больше не может выполнять служебные задачи (хотя по-прежнему великолепно с ними справляется), но способна стать любимым домашним питомцем вашей семьи. Дружелюбная красавица с невероятной энергией, всегда веселая, радуется встрече с людьми и отлично ладит с детьми», — рассказали в пресс-службе сочинского аэропорта.

«Скоро они будут размером с капибару»:

Рицу готовы отдать только ответственным людям. Первое время специалисты будут следить за жизнью лабрадора в новой семье. Соискатели обязательно должны иметь частный дом или просторную квартиру.

Желающим стать хозяевами Рицы нужно связаться с кинологической службой по телефону +7 (988) 231-63-15.

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Авиация Аэропорты Животные Сочи

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Аэропорт Сочи ищет новый дом для лабрадора Рицы, которая вышла на пенсию

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