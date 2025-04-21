Аэропорт Сочи ищет новый дом для лабрадора Рицы, которая вышла на пенсию

Собака восемь лет отработала в кинологической службе аэропорта Сочи. Теперь ей нужен новый дом

18 апреля аэропорт Сочи сообщил, что ищет новый дом для лабрадора по кличке Рица. Собака восемь лет отработала в кинологической службе воздушной гавани. Животное досматривало терминал, грузовые автомобили и болиды Формулы 1.

«В силу законодательных норм Рица больше не может выполнять служебные задачи (хотя по-прежнему великолепно с ними справляется), но способна стать любимым домашним питомцем вашей семьи. Дружелюбная красавица с невероятной энергией, всегда веселая, радуется встрече с людьми и отлично ладит с детьми», — рассказали в пресс-службе сочинского аэропорта.