В лесах Сочи распустились краснокнижные цветы-«саксофоны»

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото Натальи Елагиной и Бориса Туниева
    © Коллаж из скриншотов фото Натальи Елагиной и Бориса Туниева

В Сочинском национальном парке распустились кирказоны Штейпа и грузинский

16 апреля Сочинский национальный парк сообщил, что в тенистых ущельях курорта распустились кирказоны Штейпа и грузинский. Это редкие краснокнижные растения.

Представляют собой небольшие травянистые лианы, достигающие высоты 25 см. Их цветы называют «саксофонами» из-за визуальной схожести с музыкальным инструментом. Листьями кирказонов питаются гусеницы бабочки-эндемика алланкастрии (зеринтии) кавказской.

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Кирказоны цветут с апреля по май. Запах цветков напоминает сладковато-разлагающиеся ноты. Аромат привлекает мух, жуков и комаров.

Кирказоны Штейпа и грузинский — редкие реликтовые виды с ограниченным ареалом и сокращающейся численностью. Растения можно встретить на Западном Кавказе в пределах Кубани, Адыгеи и Абхазии. В Сочинском нацпарке они растут в дубовых и грабовых лесах предгорий.

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В лесах Сочи распустились краснокнижные цветы-«саксофоны»
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