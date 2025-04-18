В лесах Сочи распустились краснокнижные цветы-«саксофоны»

Представляют собой небольшие травянистые лианы, достигающие высоты 25 см. Их цветы называют «саксофонами» из-за визуальной схожести с музыкальным инструментом. Листьями кирказонов питаются гусеницы бабочки-эндемика алланкастрии (зеринтии) кавказской.

16 апреля Сочинский национальный парк сообщил , что в тенистых ущельях курорта распустились кирказоны Штейпа и грузинский. Это редкие краснокнижные растения.

Кирказоны цветут с апреля по май. Запах цветков напоминает сладковато-разлагающиеся ноты. Аромат привлекает мух, жуков и комаров.

Кирказоны Штейпа и грузинский — редкие реликтовые виды с ограниченным ареалом и сокращающейся численностью. Растения можно встретить на Западном Кавказе в пределах Кубани, Адыгеи и Абхазии. В Сочинском нацпарке они растут в дубовых и грабовых лесах предгорий.