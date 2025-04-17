«ЧП регионального масштаба». В пригороде Махачкалы улицы затопило стоками с мусорного полигона
Жители Карабудахкентского района Дагестана пожаловались на затопление улиц стоками с мусорного полигона
16 апреля дагестанский блогер Расул Асад опубликовал в своем телеграм-канале кадры затопленных улиц в поселке Новый Агачаул. По его словам, туда стекают стоки с мусорного полигона.
На видео видны потоки бурой жидкости, залившей дороги поселка шириной в несколько метров.
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«Вот такая плачевная ситуация у нас в поселке. Эта черная жижа с так называемого «черного озера», которое находится близ вон той свалки на горе», — прокомментировал мужчина.
Он рассказал, что во время дождя это озеро переполнилось, и жидкость потекла в поселок. Блогер назвал ситуацию «ЧП регионального масштаба».
Также кадры с потоками коричневой жидкости появились в телеграм-канале корреспондента ВГТРК Саркара Магомедова.
«Из Нового Агачаула мне прислали такие кадры. «Черное золото» стекает со стороны свалки прямо в поселок и даже в канал. Природоохранным ведомствам лучше выяснить, что происходит», — написал он.
Стихийная мусорная свалка находится в местности Черкес-Кутан на окраине Махачкалы. Периодически там происходят возгорания, а жители близлежащих поселков жалуются на дым и запах гари.
Советский районный суд Махачкалы ранее обязал мэрию запретить прием отходов и не допускать возгораний на свалке. Администрация обжаловала это решение, но в июне 2022 года Верховный суд Дагестана оставил его в силе. Несмотря на это, сброс отходов на полигоне продолжается.
В июне 2022 года жители села Агачаул пожаловались в соцсетях на ухудшение экологии из-за сильного дыма со свалки. Они перекрывали дорогу с требованием решить проблему. Чиновники пообещали рекультивировать свалку в 2025 году, но пока этого не произошло.
Роспотребнадзор Дагестана отреагировал на публикации в соцсетях и взял пробы воды в Новом Агачауле. По данным ведомства, подтопление улиц в поселке произошло из-за сильных осадков и засорения водоотводного канала.
Также в один колодцев с питьевой водой попали сточные воды через неправильно проведенную канализацию.
В Роспотребнадзоре региона заявили, что администрация района очистила водоотводный канал и устранила проблему вытекания стоков на улицы.
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