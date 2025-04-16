На трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги запретят ездить грузовикам. В какие дни нельзя будет проехать?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае на трассе в сторону моря до середины сентября ограничат движение большегрузов

Пресс-служба «Автодор» сообщила, что с 30 апреля до 14 сентября на участке с 1385 по 1442 км (от Горячего Ключа до Джубги) трассы М-4 «Дон» запретят ездить грузовикам.

Ограничение будет действовать с пятницы по воскресенье и в праздники с 8:00 до 21:00.

Схема объезда участка М-4 «Дон»

Схема объезда участка М-4 «Дон»

В компании рассказали, что такие меры должны повысить безопасность движения по М-4 «Дон» в курортный сезон. В районе Горячего Ключа трасса проходит по горному и пересеченному рельефу. Днем грузовики составляют треть транспорта в общем трафике. Из-за этого поток движется медленно, а водители легковых автомобилей начинают обгонять большегрузы, что увеличивает риск ДТП.

«Повышение однородности трафика позволит выровнять скоростной режим и минимизировать число обгонов, тем самым снизив и риск аварий на этом участке», — отметили в «Автодоре».

Как писали Юга.ру, летом грузовикам запретят ездить днем еще по двум трассам Краснодарского края.

Безопасность Горячий Ключ Дороги Туапсинский район

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