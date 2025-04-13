Две российские авиакомпании полетят в Абхазию. Из каких городов?

Абхазия, Вся Россия

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  • © Фото пользователя jcomp с сайта freepik.com
    © Фото пользователя jcomp с сайта freepik.com

Стало известно, какие российские авиакомпании полетят в Сухум и откуда

11 апреля Росавиация сообщила, что выдала допуски двум российским авиакомпаниям для полетов в Абхазию. NordStar будет выполнять рейсы в Сухум из Красноярска и Москвы, а перевозчик iFly полетит из Москвы. 

Авиакомпания iFly может выполнять до 14 рейсов в неделю, а Nordstar — семь рейсов из Москвы и три из Красноярска. Билетов в продаже пока нет.

Минтранс хочет запустить морское сообщение из Сочи в Абхазию:

Авиасообщение между Россией и Абхазией возобновится с 1 мая. Аэропорт «Сухум» имени Владислава Ардзинба восстановили, 7 февраля он принял тестовый рейс из Москвы.

Единственный аэропорт Абхазии со статусом международного не работал со времен войны с Грузией в 1992-1993 годах. Он находится в 18 километрах от Сухума. Ранее власти Абхазии заявляли, что самолеты будут летать в семь городов России: Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

Как писали Юга.ру, РЖД возобновит перевозки на курорты Абхазии по единому билету.

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Две российские авиакомпании полетят в Абхазию. Из каких городов?
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