Две российские авиакомпании полетят в Абхазию. Из каких городов?
Стало известно, какие российские авиакомпании полетят в Сухум и откуда
11 апреля Росавиация сообщила, что выдала допуски двум российским авиакомпаниям для полетов в Абхазию. NordStar будет выполнять рейсы в Сухум из Красноярска и Москвы, а перевозчик iFly полетит из Москвы.
Авиакомпания iFly может выполнять до 14 рейсов в неделю, а Nordstar — семь рейсов из Москвы и три из Красноярска. Билетов в продаже пока нет.
Минтранс хочет запустить морское сообщение из Сочи в Абхазию:
Авиасообщение между Россией и Абхазией возобновится с 1 мая. Аэропорт «Сухум» имени Владислава Ардзинба восстановили, 7 февраля он принял тестовый рейс из Москвы.
Единственный аэропорт Абхазии со статусом международного не работал со времен войны с Грузией в 1992-1993 годах. Он находится в 18 километрах от Сухума. Ранее власти Абхазии заявляли, что самолеты будут летать в семь городов России: Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.
Как писали Юга.ру, РЖД возобновит перевозки на курорты Абхазии по единому билету.