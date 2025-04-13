Две российские авиакомпании полетят в Абхазию. Из каких городов?

11 апреля Росавиация сообщила, что выдала допуски двум российским авиакомпаниям для полетов в Абхазию. NordStar будет выполнять рейсы в Сухум из Красноярска и Москвы, а перевозчик iFly полетит из Москвы.

Авиакомпания iFly может выполнять до 14 рейсов в неделю, а Nordstar — семь рейсов из Москвы и три из Красноярска. Билетов в продаже пока нет.