В Махачкале затопило улицы после сильного дождя. Власти говорят, что ливневки работают исправно

В Махачкале 15 апреля прошел сильный ливень. Автомобили тонут, а жителей перевозят на тележках

Синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что 15 апреля Махачкалу накрыли ливни — вода заполнила дороги города. Ранее региональный МЧС предупреждал о сильных осадках в Дагестане 15-16 апреля.



Пользователи соцсетей поделились кадрами непогоды. На дорогах образовались пробки, и стали массово тонуть машины. Жителей перевозят на тележках, а местные таксисты предлагают воспользоваться лодками. Другие добираются до пункта назначения вплавь.

Глава Махачкалы Юсуп Умавов сообщил в своем телеграм-канале, что коммунальные службы перевели на усиленный режим, а «ливневки работают исправно», но из-за большого количества воды «не успевают принимать весь объем».



По словам Умавова, погода в Махачкале приближается к опасным природным явлениям. Только за утро в городе выпало 30 мм осадков. Это более половины месячной нормы апреля (46 мм). Действует штормовое предупреждение.