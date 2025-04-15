В Махачкале затопило улицы после сильного дождя. Власти говорят, что ливневки работают исправно

Дагестан

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  • © Скриншот из телеграм-канала «РГВК «Дагестан»» https://t.me/RGVKDAGESTAN/37325
    © Скриншот из телеграм-канала «РГВК «Дагестан»» https://t.me/RGVKDAGESTAN/37325

В Махачкале 15 апреля прошел сильный ливень. Автомобили тонут, а жителей перевозят на тележках

Синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что 15 апреля Махачкалу накрыли ливни — вода заполнила дороги города. Ранее региональный МЧС предупреждал о сильных осадках в Дагестане 15-16 апреля. 

Пользователи соцсетей поделились кадрами непогоды. На дорогах образовались пробки, и стали массово тонуть машины. Жителей перевозят на тележках, а местные таксисты предлагают воспользоваться лодками. Другие добираются до пункта назначения вплавь.

Глава Махачкалы Юсуп Умавов сообщил в своем телеграм-канале, что коммунальные службы перевели на усиленный режим, а «ливневки работают исправно», но из-за большого количества воды «не успевают принимать весь объем».

По словам Умавова, погода в Махачкале приближается к опасным природным явлениям. Только за утро в городе выпало 30 мм осадков. Это более половины месячной нормы апреля (46 мм). Действует штормовое предупреждение. 

Ранее Юга.ру рассказывали о погоде в Краснодарском крае в начале рабочей недели. В регионе потеплеет, но в некоторых районах ожидаются заморозки.

Автомобили Дороги ЖКХ Махачкала МЧС Погода Происшествия Транспорт Штормовые предупреждения

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