Центр, Юбилейный и Прикубанский. В Краснодаре 15 апреля отключат свет и воду

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили о плановом отключении водоснабжения и электричества. Где не будет ресурсов?

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре отключат водоснабжение.

15 апреля с 23:30 до 4:00 16 апреля ресурса не будет по адресам:

  • Московская, 57/1, 59, 61, 63, 65;
  • Зиповская, 4/1, 6/1, 4/3, 5/2, 6, 8, 10;
  • Коммунаров, 229, 235, 298;
  • Колхозная, 20;
  • Красная, 202;
  • 40-летия Победы, 35, 37.

Также 15 апреля с 13:00 до 17:00 запланировано отключение электроэнергии на улицах:

  • Мира, 48-52, 50/1;
  • Коммунаров, 33.

«Скоро они будут размером с капибару»:

А с 9:00 до 17:00 по адресам:

  • Киевская, 1-35, 2-42, 37-51, 44-64, 45, 55-61, 72-96, 67-103, 68;
  • Киевский проезд, 1-9, 2-12, 15-27, 18-28;
  • Харьковская, 30, 44-72, 59-71, 78, 34-42, 41, 79-125;
  • Ташкентская, 1-27, 2-24;
  • проспект Чекистов, 41;
  • Алма-Атинская, 1-99, 8-82, 101-141, 181, 185;
  • Курская, 2-12, 3-13, 16-54, 15-53;
  • Тульская, 1-9, 2-14, 11-23, 18-36, 25-27, 29, 48, 50;
  • Краснознаменная,1-21, 2-54;
  • Красных Партизан, 8-30, 16, 18, 32-46;
  • Бабушкина, 19-33, 20-34, 40-42, 39-49;
  • Каляева, 215-227;
  • проезд Каляева, 58-70, 59-67;
  • 1-я Линия, 116-118, 185-187, 110-118, 157-163;
  • 2-я Линия, 1-11, 2-8, 4, 33-43, 30-34;
  • Урицкого, 178-188, 257-265;
  • Рылеева, 37-47;
  • проезд Каляева, 48-56, 43-53;
  • Рабочая, 1-21, 2-46;
  • Тимирязева, 43-55, 31-39, 12-14;
  • проезд Тимирязева, 1-5, 2-20;
  • Калинина, 140;
  • Мичурина, 2-14, 3-25;
  • Смоленская, 1-19, 2-44;
  • Минская, 91, 77-117;
  • Андреевская, 51-53;
  • Знаменская, 114-138, 125-147;
  • Богатырская, 126-148;
  • Дорожный переулок, 2А;
  • Криничная, 7;
  • Карасунская, 202;
  • Сечевая, 2-22, 9, 9/б
  • Драгунская, 1-23, 10-22;
  • Демидовская, 2-20, 1-23;
  • Демидовский проезд, 1-13
  • Семеновская, 1-41, 2-28;
  • Семеновский проезд, 1-17, 2-18;
  • Соборная, 2-18;
  • Уланская 2-24,1-19;
  • Войсковая, 1-35;
  • 1-я Гвардейская улица, 5;
  • Авиаторов, 1-25, 2-16;
  • Планерная, 1-5, 2-40;
  • Стрелецкая, 1-17;
  • Плодородная, 1-5;
  • Шоссейная, 200-228;
  • Комарова, 21/1, к. 3, 4, 5, 6, 7;
  • Зеленая, 633;
  • 16-й Полевой участок, 11;
  • Эстонская, 1-27, 2-20;
  • Карельская, 1-49, 2-48, 51/7, 51/14;
  • Революционная, 1-3, 2-4, 15-21, 16-28;
  • Топольковый переулок, 1-11, 8-28;
  • Корчагинцев, 4;
  • 1 Мая, 486-520, 429-471, 500-520, 453-471;
  • Интернациональный бульвар, 5-55, 51/9, 6-110, 107, 110/3;
  • Латышская, 2-28, 1-19;
  • Красивая, 4-50;
  • Киргизская, 1-27, 2-28;
  • Литовская, 1-19, 2-20;
  • Дагестанская, 1-27, 2-28;
  • Народная, 25;
  • Красная, 31, 176, 180, 184;
  • Ленина, 44, 46, 52.

Как писали Юга.ру, 18 апреля в домах Краснодара отключат отопление.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар Энергетика

Новости

Центр, Юбилейный и Прикубанский. В Краснодаре 15 апреля отключат свет и воду
«Дети XX съезда». В Краснодаре пройдет лекция о шестидесятниках — поколении советской интеллигенции
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Особенные» про аутизм
В Краснодаре состоится премьера спектакля «Бабушкин сон»
В Краснодаре в кино показывают фильм «Майнкрафт». Под каким названием искать в расписании?
В Горячем Ключе на трассе М-4 «Дон» 17 апреля перекроют движение. Там строят надземные переходы

Лента новостей

Каждый житель Краснодарского края тратит в месяц почти 60 тыс. рублей
Вчера, 14:28
Каждый житель Краснодарского края тратит в месяц почти 60 тыс. рублей
Больше только в Москве и Санкт-Петербурге
Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота
11 апреля, 16:00
Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота
Как жила и чем запомнилась сочинская арт-группа «Гильдия красивых»
Краснодарцам предлагают сдать на переработку технику и электронику
Вчера, 12:35
Краснодарцам предлагают сдать на переработку технику и электронику
Где и когда?

Реклама на сайте