Центр, Юбилейный и Прикубанский. В Краснодаре 15 апреля отключат свет и воду
Краснодарцев предупредили о плановом отключении водоснабжения и электричества. Где не будет ресурсов?
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре отключат водоснабжение.
15 апреля с 23:30 до 4:00 16 апреля ресурса не будет по адресам:
- Московская, 57/1, 59, 61, 63, 65;
- Зиповская, 4/1, 6/1, 4/3, 5/2, 6, 8, 10;
- Коммунаров, 229, 235, 298;
- Колхозная, 20;
- Красная, 202;
- 40-летия Победы, 35, 37.
Также 15 апреля с 13:00 до 17:00 запланировано отключение электроэнергии на улицах:
- Мира, 48-52, 50/1;
- Коммунаров, 33.
«Скоро они будут размером с капибару»:
А с 9:00 до 17:00 по адресам:
- Киевская, 1-35, 2-42, 37-51, 44-64, 45, 55-61, 72-96, 67-103, 68;
- Киевский проезд, 1-9, 2-12, 15-27, 18-28;
- Харьковская, 30, 44-72, 59-71, 78, 34-42, 41, 79-125;
- Ташкентская, 1-27, 2-24;
- проспект Чекистов, 41;
- Алма-Атинская, 1-99, 8-82, 101-141, 181, 185;
- Курская, 2-12, 3-13, 16-54, 15-53;
- Тульская, 1-9, 2-14, 11-23, 18-36, 25-27, 29, 48, 50;
- Краснознаменная,1-21, 2-54;
- Красных Партизан, 8-30, 16, 18, 32-46;
- Бабушкина, 19-33, 20-34, 40-42, 39-49;
- Каляева, 215-227;
- проезд Каляева, 58-70, 59-67;
- 1-я Линия, 116-118, 185-187, 110-118, 157-163;
- 2-я Линия, 1-11, 2-8, 4, 33-43, 30-34;
- Урицкого, 178-188, 257-265;
- Рылеева, 37-47;
- проезд Каляева, 48-56, 43-53;
- Рабочая, 1-21, 2-46;
- Тимирязева, 43-55, 31-39, 12-14;
- проезд Тимирязева, 1-5, 2-20;
- Калинина, 140;
- Мичурина, 2-14, 3-25;
- Смоленская, 1-19, 2-44;
- Минская, 91, 77-117;
- Андреевская, 51-53;
- Знаменская, 114-138, 125-147;
- Богатырская, 126-148;
- Дорожный переулок, 2А;
- Криничная, 7;
- Карасунская, 202;
- Сечевая, 2-22, 9, 9/б
- Драгунская, 1-23, 10-22;
- Демидовская, 2-20, 1-23;
- Демидовский проезд, 1-13
- Семеновская, 1-41, 2-28;
- Семеновский проезд, 1-17, 2-18;
- Соборная, 2-18;
- Уланская 2-24,1-19;
- Войсковая, 1-35;
- 1-я Гвардейская улица, 5;
- Авиаторов, 1-25, 2-16;
- Планерная, 1-5, 2-40;
- Стрелецкая, 1-17;
- Плодородная, 1-5;
- Шоссейная, 200-228;
- Комарова, 21/1, к. 3, 4, 5, 6, 7;
- Зеленая, 633;
- 16-й Полевой участок, 11;
- Эстонская, 1-27, 2-20;
- Карельская, 1-49, 2-48, 51/7, 51/14;
- Революционная, 1-3, 2-4, 15-21, 16-28;
- Топольковый переулок, 1-11, 8-28;
- Корчагинцев, 4;
- 1 Мая, 486-520, 429-471, 500-520, 453-471;
- Интернациональный бульвар, 5-55, 51/9, 6-110, 107, 110/3;
- Латышская, 2-28, 1-19;
- Красивая, 4-50;
- Киргизская, 1-27, 2-28;
- Литовская, 1-19, 2-20;
- Дагестанская, 1-27, 2-28;
- Народная, 25;
- Красная, 31, 176, 180, 184;
- Ленина, 44, 46, 52.
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