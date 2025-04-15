Центр, Юбилейный и Прикубанский. В Краснодаре 15 апреля отключат свет и воду

Краснодарцев предупредили о плановом отключении водоснабжения и электричества. Где не будет ресурсов?

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре отключат водоснабжение.



15 апреля с 23:30 до 4:00 16 апреля ресурса не будет по адресам:

Московская, 57/1, 59, 61, 63, 65;

Зиповская, 4/1, 6/1, 4/3, 5/2, 6, 8, 10;

Коммунаров, 229, 235, 298;

Колхозная, 20;

Красная, 202;

40-летия Победы, 35, 37.

Также 15 апреля с 13:00 до 17:00 запланировано отключение электроэнергии на улицах: