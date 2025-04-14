В Горячем Ключе на трассе М-4 «Дон» 17 апреля перекроют движение. Там строят надземные переходы

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Горячем Ключе из-за установки пролета перехода ограничат движение транспорта

Пресс-служба «Автодор» сообщила, что 17 апреля с 00:00 до 4:30 в районе Горячего Ключа начнется монтаж пролета надземного пешеходного перехода. Работы проведут на 1390 км трассы М-4 «Дон».

В этот период временно остановят движение автомобилей до 30 минут.

Схема ограничений

Схема ограничений

Напомним, что строительство двух надземных переходов в районе Горячего Ключа началось марте. Первый возводят в районе отеля «Старый замок», а второй появится около микрорайона Заречье.

Оба объекта панируют ввести в эксплуатацию до 1 июля. Власти считают, что переходы частично решат проблему пробок в районе Горячего Ключа в летний сезон.

Также в 2025 году «Автодор» планирует достроить четыре надземных перехода в Краснодарском крае. Они находятся на трассе М-4 «Дон» от станицы Кущевской до Горячего Ключа.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на время ремонта Тургеневского моста введут новую схему движения. Узнать, что изменится для водителей и пешеходов, можно здесь.

Автомобили Горячий Ключ Дороги Строительство Транспорт

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