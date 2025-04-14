В Горячем Ключе на трассе М-4 «Дон» 17 апреля перекроют движение. Там строят надземные переходы

Пресс-служба «Автодор» сообщила , что 17 апреля с 00:00 до 4:30 в районе Горячего Ключа начнется монтаж пролета надземного пешеходного перехода. Работы проведут на 1390 км трассы М-4 «Дон». В этот период временно остановят движение автомобилей до 30 минут.

Напомним, что строительство двух надземных переходов в районе Горячего Ключа началось марте. Первый возводят в районе отеля «Старый замок», а второй появится около микрорайона Заречье.



Оба объекта панируют ввести в эксплуатацию до 1 июля. Власти считают, что переходы частично решат проблему пробок в районе Горячего Ключа в летний сезон.



Также в 2025 году «Автодор» планирует достроить четыре надземных перехода в Краснодарском крае. Они находятся на трассе М-4 «Дон» от станицы Кущевской до Горячего Ключа.