В районе Горячего Ключа начали строить надземные переходы. Они должны решить проблему летних пробок

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Два надземных перехода появятся на федеральной трассе М-4 «Дон»

11 марта мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский сообщил, что на трассе М-4 «Дон» начали строить надземный переход. Его возводят в районе отеля «Старый замок».

Второй переход появится около микрорайона Заречье. Оба объекта должны ввести в эксплуатацию до 1 июля.

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Переходы построят по быстровозводимой технологии. На каждый подрядчик планирует потратить по два месяца.

Сейчас рабочие делают разметку и готовятся к заливке фундамента. Переходы предусматривают наличие подъемника для маломобильных пешеходов и подсветки.

Сергей Белопольский считает, что переходы частично решат проблему пробок в районе Горячего Ключа в летний сезон.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре не нашли подрядчика, который отремонтирует Западный обход. Цена контракта — 2,6 млрд рублей.

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