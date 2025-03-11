В районе Горячего Ключа начали строить надземные переходы. Они должны решить проблему летних пробок
Два надземных перехода появятся на федеральной трассе М-4 «Дон»
11 марта мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский сообщил, что на трассе М-4 «Дон» начали строить надземный переход. Его возводят в районе отеля «Старый замок».
Второй переход появится около микрорайона Заречье. Оба объекта должны ввести в эксплуатацию до 1 июля.
Переходы построят по быстровозводимой технологии. На каждый подрядчик планирует потратить по два месяца.
Сейчас рабочие делают разметку и готовятся к заливке фундамента. Переходы предусматривают наличие подъемника для маломобильных пешеходов и подсветки.
Сергей Белопольский считает, что переходы частично решат проблему пробок в районе Горячего Ключа в летний сезон.
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