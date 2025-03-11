В районе Горячего Ключа начали строить надземные переходы. Они должны решить проблему летних пробок

Два надземных перехода появятся на федеральной трассе М-4 «Дон»

11 марта мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский сообщил, что на трассе М-4 «Дон» начали строить надземный переход. Его возводят в районе отеля «Старый замок». Второй переход появится около микрорайона Заречье. Оба объекта должны ввести в эксплуатацию до 1 июля.

Переходы построят по быстровозводимой технологии. На каждый подрядчик планирует потратить по два месяца. Сейчас рабочие делают разметку и готовятся к заливке фундамента. Переходы предусматривают наличие подъемника для маломобильных пешеходов и подсветки. Сергей Белопольский считает, что переходы частично решат проблему пробок в районе Горячего Ключа в летний сезон.