Пароль от кибермира: «Ростелеком» рассказал школьникам Новороссийска о безопасности в сети

«Ростелеком» организовал два занятия по кибербезопасности для учеников пятого и шестого классов гимназии № 4 Новороссийска

Мероприятия для школьников «Что делать, если» прошли в городской библиотеке Новороссийска. Специалисты «Ростелекома» рассказали школьникам об основных правилах защиты данных при использовании цифровых сервисов, приложений, публичного Wi-Fi и о принципах безопасного общения в соцсетях и мессенджерах. «Сейчас почти не осталось детей и молодых людей, которые бы не росли с гаджетами в руках, поэтому навыки безопасного использования сети я советую формировать с детства. Эти знания полезны еще и тем, что открывают ребятам кибермир, вводят в профессиональную сферу информационной безопасности. Сегодня она развивается на переднем крае высоких технологий, что всегда интересно пытливым умам», — отметил директор сервисного центра «Ростелекома» в Новороссийске Дмитрий Будяк.

Школьники закрепили пройденные темы, отвечая на вопросы игры-викторины. Ее участники получили от компании сертификаты на обучение на онлайн-платформе «Лицей». С помощью этого сервиса можно повышать знания по школьным предметам и расширять кругозор по различным темам, в том числе по кибербезопасности. «Детям важно научиться грамотно вести себя в цифровом мире. Согласно статистике, 40% детей раскрывают в интернете конфиденциальную информацию, включая домашний адрес. Очень здорово, что на занятиях, которые организовал в нашей библиотеке «Ростелеком», сотрудники компании не стали рассказывать о вреде гаджетов, а понятно и увлекательно объяснили, как правильно эти гаджеты защитить от злоумышленников и сохранить свои и чужие данные. Недаром у детей уроки вызвали такой энтузиазм. Наверняка кто-то из них задумался и о выборе профессии — о работе в ИТ-сфере Дмитрий Будяк упомянул коротко, но интересно», — поделилась руководитель городской библиотеки-филиала № 8 МБУ ЦБС Новороссийска Наталия Арнаутова. Представители «Ростелекома» передали в библиотеку и подарили активным участникам уроков несколько экземпляров книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». Электронная версия издания доступна на сайте.

© Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

© Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

«Ростелеком» поддерживает образовательные проекты, направленные на повышение цифровой грамотности детей и взрослых. Компания проводит обучающие мероприятия по этой теме, помогая формировать навыки, необходимые в цифровую эпоху. Узнать информацию о социальных проектах «Ростелекома» можно на сайте.