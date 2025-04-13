В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» с «Зенитом». Перед трансляцией пройдут мастер-классы и викторины

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

ФК «Краснодар» 13 апреля сыграет с «Зенитом». Трансляцию матча покажут в парке Галицкого

Телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил, что в воскресенье, 13 апреля, в амфитеатре покажут трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар». Матч начнется в 17:00, однако с 15:00 зрителей ждет развлекательная программа.

Перед трансляцией пройдут мастер-классы, также в программе: аквагрим, ростовые куклы, викторина с подарками. Будет работать ведущий.

«Вход зрителей в амфитеатр будет производиться с досмотровыми мероприятиями», — говорится в посте.

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Напомним, матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Сейчас «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. На втором месте — «Спартак» (47 очков). «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками.

Ранее Юга.ру писали, что «Краснодар» одержал свою самую крупную победу в сезоне.

Краснодар парк «Краснодар» Спорт ФК «Зенит» ФК «Краснодар» Футбол

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