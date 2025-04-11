В России снова обсуждают возврат пива на стадионы. Как в Краснодаре к этой новости относились раньше и сейчас?

В Госдуме обсудят возможную продажу пива на стадионах. Краснодарский депутат высказался против, а Галицкий еще в 2014 году поддержал эту идею

10 апреля министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что необходимо возобновить продажи пива на стадионах. Он отметил, что это часть «культуры боления», плюс это даст дополнительную прибыль для развития спорта и содержания стадионов. «У меня позиция однозначная: возвращать на стадионы пиво нужно, потому что это часть зрелища, это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, это культура боления. И люди, которые приходят на стадионы, они не спортсмены, они болельщики», — сказал Дегтярев. Позже депутат Дмитрий Свищев заявил ТАСС, что идею поддержали несколько ведомств и в ближайшее время комитет Госдумы обсудит продажу пенного на спортивных аренах.

Запрет на продажу пива на стадионах России действует с января 2005 года. Однако за 20 лет было два исключения. Пиво разрешили продавать во время чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. Его продавали в том числе и на стадионе «Фишт» в Сочи, где было несколько матчей. Пиво также продавали на стадионе в Санкт-Петербурге во время Евро-2020.



В 2023 году в Госдуме обсуждался законопроект, разрешающий продажу пива на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Однако его так и не приняли.

11 апреля депутат заксобрания Краснодарского края Денис Хмелевской высказался резко против продажи пива на стадионах. «Получается, что большая работа по популяризации здорового образа жизни проведена насмарку? Вернутся пьяные драки на стадионах, пивной алкоголизм пойдет вверх, а подсознание молодого болельщика будет ставить знак равенства между спортом и алкоголем. Напомню «банно-пивному» министру, что спорт объединяет людей не вокруг бутылки, а общими ценностями и идеалами, такими как здоровье, справедливость и равенство!» — добавил Хмелевской. Организаторы одной из крупных спортивных площадок Краснодара на правах анонимности сообщили Юга.ру, что не рады возможному разрешению продажи пива, поскольку прибыль получат продавцы, а сотрудники площадки могут столкнуться со сложностями, связанными с пьяными посетителями.

Дискуссия на эту тему была в Краснодаре и раньше. В 2023 году бывший нападающий ФК «Краснодар» Арикленес да Силва Феррейра высказался против закона, разрешающего продажу пива на стадионах. По его мнению, 70% людей, выпивающих алкоголь на стадионах, ведут себя «неадекватно». При этом владелец ФК Краснодар Сергей Галицкий еще в 2014 году поддержал идею продавать пиво на стадионах. Тогда он написал в своем «Твиттере», что иначе на матчи «будут приходить, уже выпив крепкого». Он также говорил, что продажу можно организовать на стадионе уже после окончания игры: «У меня родилась идея через лигу просить разрешения продавать пиво в барах на стадионе после игры. Ведь все спортивное мероприятие закончилось. Почему бы за кружкой пива не обсудить игру и не посмотреть по телевизору следующую, и клуб заработает немного денег».