В Тихорецке возведут арт-объект в честь годовщины побратимства с белорусским городом Кобрин

Краснодарский край, В мире

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Арт-объект построят в честь 25-й годовщины побратимства Тихорецка и белорусского города Кобрин

Тихорецк и Кобрин являются городами-побратимами с 2000 года. Тогда администрации городов подписали договор о сотрудничестве. Соглашение стало основой для развития совместных проектов в сферах культуры, образования и экономики.

Арт-объект в Тихорецке — совместный проект городской мэрии и ГК ТОЧНО. Его установят на бульваре по улице Калинина, прилегающем к ЖК «Высочество». 

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«Данный арт-объект является символом общей истории наших городов и нашего стремления к дружбе. Новую конструкцию устанавливают в 25-ую годовщину со дня подписания соглашения о сотрудничестве между Тихорецком и Кобриным», — прокомментировал мэр Тихорецка Евгений Голубь.

В пресс-службе ГК ТОЧНО рассказали, что арт-объект будет выполнен из полупрозрачного поликарбоната и архитектурного бетона. Конструкция имитирует водную гладь и «течение времени», которые соединяют рельефы Тихорецка и Кобрина. В центре композиции архитекторы разместят рукопожатие жителей двух городов со световым кругом. Вечером арт-объект будет освещать бульвар благодаря иллюминации. 

«Гордые города» — так звучит стратегия, которую выбрали в компании пять лет назад. Развиваем небольшие локации Краснодарского края, которые хранят культуру, традиции и историю. Один из примеров — Тихорецк, где в 2022 году начали строительство нового проекта», — рассказала директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

Открыть арт-объект девелопер планирует во втором квартале 2025 года.

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