РЖД запустит между Астраханью и курортами Краснодарского края два прямых поезда

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Между Астраханью и Черноморскими курортами начнут курсировать сезонные поезда. Будут остановки в Ростове-на-Дону и Краснодаре

9 апреля пресс-служба Приволжской железной дороги сообщила, что в летний период путешественники смогут без пересадок добираться из Астрахани до курортов Краснодарского края.

Поезд будет отправляться из Астрахани по нечетным числам с 1 июня по 31 июля в 12:27, по четным — с 2 по 30 августа и прибывать через день в Новороссийск в 18:30. Сначала пассажиры поедут в составе поезда №219 Астрахань-Волгоград, затем — поезда №469 Саратов-Новороссийск.

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Из Новороссийска вагоны будут отправляться по нечетным числам с 3 июня по 31 июля в 13:05 и по четным с 2 по 30 августа. В Астрахань туристы вернуться через день в 20:35. Беспересадочные вагоны включат в состав сначала поезда №470 Новороссийск-Саратов, потом №220 Волгоград-Астрахань.

В пути предусмотрены остановки в Ростове-на-Дону, Волгограде, Краснодаре, а также на станциях «Верхний Баскунчак» и «Лихая».

Также будет курсировать сезонный поезд №465 Астрахань-Имеретинский Курорт. Из Астрахани он будет отправляться по нечетным числам с 27 мая по 29 сентября в 22:45 и прибывать в Сочи через день в 9:04. В обратном направлении состав будет выезжать в 21:00 и прибывать в Астрахань через день в 9:00.

Поезд будет останавливаться на станциях «Верхний Баскунчак», «Волгоград-1», «Сальск», «Краснодар-1», «Горячий Ключ», «Туапсе-Пасс», «Лазаревская», «Сочи», «Адлер».

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Краснодар Курорты и туризм Новороссийск отдых Поезда Развлечения Ростов-на-Дону Сочи Транспорт

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