Автодилеры юга России раскроют топ-методы роста продаж на конференции в Краснодаре

17 апреля в Краснодаре пройдет конференция для автодилеров «Высшая передача» от Авито Авто

Мероприятие соберет владельцев дилерских центров, руководителей по маркетингу и продажам, а также ключевых игроков южного авторынка. Событие организует Авито Авто. Основные темы конференции — стратегии роста бизнеса, управление лояльностью клиентов и адаптация к изменениям рынка. Для посещения нужна предварительная регистрация.

Что в программе? Эксперты Авито Авто проанализируют рынок, обсудят трансформацию поведения клиентов и эффективные инструменты продвижения, раскроют ключевые тренды южного авторынка и поделятся кейсами повышения конкурентоспособности бизнеса. На конференции выступит Артем Самородов, независимый автоэксперт и автор Telegram-канала «Самородов Про АвтоБизнес». Он представит анализ текущей ситуации и прогнозы развития отрасли.

Новые форматы: Ментор-гостиная : индивидуальные консультации с экспертами Авито Авто и независимыми консультантами. Участники смогут разобрать конкретные кейсы по маркетингу, выкупу авто и кризис-менеджменту.

: индивидуальные консультации с экспертами Авито Авто и независимыми консультантами. Участники смогут разобрать конкретные кейсы по маркетингу, выкупу авто и кризис-менеджменту. Random Coffee: Telegram-бот поможет найти собеседников для обмена опытом во время кофе-брейков.

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