Автодилеры юга России раскроют топ-методы роста продаж на конференции в Краснодаре
17 апреля в Краснодаре пройдет конференция для автодилеров «Высшая передача» от Авито Авто
Мероприятие соберет владельцев дилерских центров, руководителей по маркетингу и продажам, а также ключевых игроков южного авторынка. Событие организует Авито Авто.
Основные темы конференции — стратегии роста бизнеса, управление лояльностью клиентов и адаптация к изменениям рынка. Для посещения нужна предварительная регистрация.
Что в программе?
Эксперты Авито Авто проанализируют рынок, обсудят трансформацию поведения клиентов и эффективные инструменты продвижения, раскроют ключевые тренды южного авторынка и поделятся кейсами повышения конкурентоспособности бизнеса.
На конференции выступит Артем Самородов, независимый автоэксперт и автор Telegram-канала «Самородов Про АвтоБизнес». Он представит анализ текущей ситуации и прогнозы развития отрасли.
Новые форматы:
- Ментор-гостиная: индивидуальные консультации с экспертами Авито Авто и независимыми консультантами. Участники смогут разобрать конкретные кейсы по маркетингу, выкупу авто и кризис-менеджменту.
- Random Coffee: Telegram-бот поможет найти собеседников для обмена опытом во время кофе-брейков.
Всё и даже больше:
Где и когда пройдет «Высшая передача»?
Дата: 17 апреля, начало в 13:00.
Адрес: Краснодар, ул. Красная, 120 (отель «Краснодар Марриотт»).
Регистрация по ссылке.