Автодилеры юга России раскроют топ-методы роста продаж на конференции в Краснодаре

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Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

17 апреля в Краснодаре пройдет конференция для автодилеров «Высшая передача» от Авито Авто

Мероприятие соберет владельцев дилерских центров, руководителей по маркетингу и продажам, а также ключевых игроков южного авторынка. Событие организует Авито Авто.

Основные темы конференции — стратегии роста бизнеса, управление лояльностью клиентов и адаптация к изменениям рынка. Для посещения нужна предварительная регистрация.

Что в программе?

Эксперты Авито Авто проанализируют рынок, обсудят трансформацию поведения клиентов и эффективные инструменты продвижения, раскроют ключевые тренды южного авторынка и поделятся кейсами повышения конкурентоспособности бизнеса.

На конференции выступит Артем Самородов, независимый автоэксперт и автор Telegram-канала «Самородов Про АвтоБизнес». Он представит анализ текущей ситуации и прогнозы развития отрасли.

Новые форматы:

  • Ментор-гостиная: индивидуальные консультации с экспертами Авито Авто и независимыми консультантами. Участники смогут разобрать конкретные кейсы по маркетингу, выкупу авто и кризис-менеджменту.
  • Random Coffee: Telegram-бот поможет найти собеседников для обмена опытом во время кофе-брейков.

Всё и даже больше:

Где и когда пройдет «Высшая передача»?

Дата: 17 апреля, начало в 13:00.

Адрес: Краснодар, ул. Красная, 120 (отель «Краснодар Марриотт»).

Регистрация по ссылке.

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