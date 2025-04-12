В Краснодаре одиннадцатилетнему Мише Каймакову необходимо дорогостоящее лечение. Как ему помочь?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств мальчику из Краснодара с аутоподобным поведением и расстройством формирования речи на курсовое лечение

Миша родился плотно обвитый пуповиной, его мозг пострадал из-за кислородного голодания, также врачи выявили пневмонию. Мальчика долго выхаживали в больнице, а выписали только через несколько недель.

Физически Миша развивался хорошо, но совсем не говорил. Неврологи назначали лечение, но оно не дало результатов. Когда мальчик начал ходить в специализированный детский сад, ему поставили расстройство экспрессивной речи и речевой артикуляции. Бесплатные курсы реабилитации не помогли.

Два года назад Миша пролечился в краснодарском реабилитационном центре как участник грантовой программы. Он стал внимательнее, усидчивее и наконец заговорил. Сейчас Миша учится во втором классе спецшколы, пишет и считает сам, занимается в бассейне, любит музыку и пение. Однако специалисты центра заявили, что лечение необходимо продолжать.

«У Миши расстройство формирования экспрессивной речи при дизартрии, синдром дефицита активного внимания, задержка формирования когнитивно-мнестических функций, аутоподобное поведение, моторные тики и нарушение сна. Мальчик нуждается в комплексной медицинской абилитации с решением следующих задач: коррекция нежелательного поведения, повышение произвольного внимания, снижение уровня тревожности, улучшение функции артикуляционного аппарата, развитие крупной и мелкой моторики», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.

Мама мальчика Наталья Каймакова воспитывает его одна. Она не может самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 171 650 рублей.

Как помочь Мише?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Миши Каймакова);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Миши Каймакова. Без НДС.

Как писали Юга.ру, в 2024 году российское общество психиатров опубликовало новые клинические рекомендации по аутизму. Узнать, почему их критикуют, можно здесь.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Инвалидность Краснодар Медицина Русфонд

Новости

Netflix поделился первым трейлером комедийной мелодрамы «Бабули». В главной роли Винс Вон
В Краснодаре одиннадцатилетнему Мише Каймакову необходимо дорогостоящее лечение. Как ему помочь?
В краснодарском баре состоится лекция о светской жизни Серебряного века
В Краснодарском крае 13 апреля будет высокая активность пыльцы березы
Где в Краснодаре 12 апреля заработают ярмарки выходного дня. Собрали список адресов
Диджей-сет возле ясеня, литературный пикник, маркет. В Краснодаре впервые состоится книжный рейв

Лента новостей

Шоколадная сакура и лего-крокусы
9 апреля, 08:30
Шоколадная сакура и лего-крокусы
Прогулка по Японскому саду Краснодара в разгар Ханами
Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота
Вчера, 16:00
Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота
Как жила и чем запомнилась сочинская арт-группа «Гильдия красивых»
«Вряд ли на Обрывную стечется Кубанчелла»
Вчера, 15:57
«Вряд ли на Обрывную стечется Кубанчелла»
Как за месяц до открытия выглядит краснодарская площадка для фестивалей, где много плитки и мало тени

Реклама на сайте