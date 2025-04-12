В Краснодаре одиннадцатилетнему Мише Каймакову необходимо дорогостоящее лечение. Как ему помочь?

Миша родился плотно обвитый пуповиной, его мозг пострадал из-за кислородного голодания, также врачи выявили пневмонию. Мальчика долго выхаживали в больнице, а выписали только через несколько недель.



Физически Миша развивался хорошо, но совсем не говорил. Неврологи назначали лечение, но оно не дало результатов. Когда мальчик начал ходить в специализированный детский сад, ему поставили расстройство экспрессивной речи и речевой артикуляции. Бесплатные курсы реабилитации не помогли.



Два года назад Миша пролечился в краснодарском реабилитационном центре как участник грантовой программы. Он стал внимательнее, усидчивее и наконец заговорил. Сейчас Миша учится во втором классе спецшколы, пишет и считает сам, занимается в бассейне, любит музыку и пение. Однако специалисты центра заявили, что лечение необходимо продолжать.



«У Миши расстройство формирования экспрессивной речи при дизартрии, синдром дефицита активного внимания, задержка формирования когнитивно-мнестических функций, аутоподобное поведение, моторные тики и нарушение сна. Мальчик нуждается в комплексной медицинской абилитации с решением следующих задач: коррекция нежелательного поведения, повышение произвольного внимания, снижение уровня тревожности, улучшение функции артикуляционного аппарата, развитие крупной и мелкой моторики», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.



Мама мальчика Наталья Каймакова воспитывает его одна. Она не может самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 171 650 рублей .



Как помочь Мише?

отправить пожертвование с банковской карты на странице;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Миши Каймакова);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Миши Каймакова. Без НДС.