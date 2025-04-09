В Краснодаре продают хоккейную майку с автографом Овечкина за 50 тыс. рублей, а в Таганроге — за 1,5 млн

Краснодарский край

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  • Александр Овечкин 27 ноября 2008 года © Фотография доступна по лицензии Creative Commons Attribution 3.0 Unported
    Александр Овечкин 27 ноября 2008 года © Фотография доступна по лицензии Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В Краснодаре можно купить джерси хоккейного клуба «Авангард» с автографом Александра Овечкина

На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже новой джерси (спортивная майка) хоккейного клуба «Aвaнгaрд» с личным автогрaфoм Aлeкcандра Oвeчкинa. Предмет одежды оценивается в 49 тыс. 990 рублей. Автор сообщает, что может подтвердить подлинность подписи знаменитого спортсмена.

«Пoлучeнa на мaтче плeй-oфф 22/23 от администpации стадиoна/клубa. Любыe пpовeрки. Пpичинa пpодaжи — финaнсовая нужда», — рассказал в объявлении продавец.

От «Гретцких орехов» до поздравлений на Останкинской башне:

В Таганроге выставили на продажу футболку с автографом Александра Овечкина за 1,5 млн рублей. Кроме Овечкина, на спортивной одежде оставили свои подписи российские хоккеисты Кирилл Капризов и Евгений Малкин.

В Долгопрудном продают автограф Александра Овечкина, полученный ориентировочно в 2007-2009 годах. Подпись спортсмен оставил на билете банка приколов номиналом 1 тыс. рублей. Автор объявления оценил лот в 1200 рублей.

В Мытищах за 149 тыс. 999 рублей продают футболку Reebok с автографом Овечкина, в Москве — шайбу за 50 тыс. рублей. В 70 тыс. рублей обойдется подлинный автограф Александра Овечкина на клюшке, сделанный приблизительно в 2008-2009 годах.

  • © Скриншот с сайта www.avito.ru
    © Скриншот с сайта www.avito.ru

Напомним, Александр Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ. В матче за «Вашингтон Кэпиталз» с командой «Чикаго» спортсмен забросил в ворота противника 895-ю шайбу и побил рекорд, который с 1999 года принадлежал Уэйну Гретцки.

Как писали Юга.ру, бывший вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ».

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