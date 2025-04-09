Краснодар пошел в топ-5 городов, где долго копят на ипотечный взнос. Жителям нужно больше двух лет
Стало известно, сколько лет жителям Краснодара нужно копить на ипотеку
8 апреля портал «РБК-Недвижимость» сообщил, сколько лет жителям разных мегаполисов нужно откладывать деньги на первый взнос для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку.
Краснодар занял пятое место в рейтинге. Копить придется 26,1 месяца или 2,2 года. По данным исследования, средняя зарплата в Краснодаре составляет 59,3 тыс. рублей. Однокомнатная квартира в новостройке в среднем стоит 5,1 млн рублей, при этом первоначальный взнос в 30% составляет 1,5 млн рублей.
4,27 «квадратов» на одного жителя:
Дольше всего копить придется в Казани — 32,4 месяца или 2,7 года, на втором месте Санкт-Петербург — 31,4 месяца или 2,6 года, на третьей строчке Нижний Новгород — 29,5 месяцев или 2,4 года. Москва, несмотря на дорогую недвижимость, заняла четвертое место благодаря высоким зарплатам. Жителям столицы нужно копить 27,2 месяца или 2,25 года. Быстрее всего накопить на первый взнос (1,3 млн рублей) могут жители Красноярска — за 15 месяцев.
Ростов–на-Дону — на седьмом месте. Чтобы накопить на первый взнос, жителям потребуется 25,3 месяца — чуть больше двух лет.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в марте подорожала «вторичка». Квадратный метр в среднем стоит 122 тыс. рублей.