Краснодар пошел в топ-5 городов, где долго копят на ипотечный взнос. Жителям нужно больше двух лет

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Стало известно, сколько лет жителям Краснодара нужно копить на ипотеку

8 апреля портал «РБК-Недвижимость» сообщил, сколько лет жителям разных мегаполисов нужно откладывать деньги на первый взнос для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку.

Краснодар занял пятое место в рейтинге. Копить придется 26,1 месяца или 2,2 года. По данным исследования, средняя зарплата в Краснодаре составляет 59,3 тыс. рублей. Однокомнатная квартира в новостройке в среднем стоит 5,1 млн рублей, при этом первоначальный взнос в 30% составляет 1,5 млн рублей.

4,27 «квадратов» на одного жителя:

Дольше всего копить придется в Казани — 32,4 месяца или 2,7 года, на втором месте Санкт-Петербург — 31,4 месяца или 2,6 года, на третьей строчке Нижний Новгород — 29,5 месяцев или 2,4 года. Москва, несмотря на дорогую недвижимость, заняла четвертое место благодаря высоким зарплатам. Жителям столицы нужно копить 27,2 месяца или 2,25 года. Быстрее всего накопить на первый взнос (1,3 млн рублей) могут жители Красноярска — за 15 месяцев.

Ростов–на-Дону — на седьмом месте. Чтобы накопить на первый взнос, жителям потребуется 25,3 месяца — чуть больше двух лет.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в марте подорожала «вторичка». Квадратный метр в среднем стоит 122 тыс. рублей.

Деньги Жилье Ипотека Краснодар Недвижимость Рейтинги

Новости

Фильмы, выставка, мастер-классы по владению казачьей шашкой. Краснодарская «Болгария» представила афишу бесплатных событий апреля
В Краснодаре пройдут лекции о том, как устроено классическое и современное искусство
В Краснодаре продают хоккейную майку с автографом Овечкина за 50 тыс. рублей, а в Таганроге — за 1,5 млн
Разгар клещей. В Краснодаре закроют Ботанический сад для обработки от насекомых
Краснодар пошел в топ-5 городов, где долго копят на ипотечный взнос. Жителям нужно больше двух лет
«Яблоновский задохнется в пробках». Жители Адыгеи просят организовать объезд на время ремонта Тургеневского моста

Лента новостей

Шоколадная сакура и лего-крокусы
Сегодня, 08:30
Шоколадная сакура и лего-крокусы
Прогулка по Японскому саду Краснодара в разгар Ханами
«Муж мечты» и «бабушка из кадрового отдела»
Вчера, 12:30
«Муж мечты» и «бабушка из кадрового отдела»
О сексизме на медиаконференции в Краснодаре
Отели Анапы начали снижать цены из-за «негативного инфофона с мазутом»
Вчера, 16:31
Отели Анапы начали снижать цены из-за «негативного инфофона с мазутом»
Наибольшие скидки — на отдых в июне

Реклама на сайте