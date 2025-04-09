Краснодар пошел в топ-5 городов, где долго копят на ипотечный взнос. Жителям нужно больше двух лет

Стало известно, сколько лет жителям Краснодара нужно копить на ипотеку

8 апреля портал «РБК-Недвижимость» сообщил, сколько лет жителям разных мегаполисов нужно откладывать деньги на первый взнос для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку.

Краснодар занял пятое место в рейтинге. Копить придется 26,1 месяца или 2,2 года. По данным исследования, средняя зарплата в Краснодаре составляет 59,3 тыс. рублей. Однокомнатная квартира в новостройке в среднем стоит 5,1 млн рублей, при этом первоначальный взнос в 30% составляет 1,5 млн рублей.