В Краснодаре в марте подорожала «вторичка». Квадратный метр в среднем стоит 122 тыс. рублей
В марте 2025 года в Краснодаре цена на вторичную недвижимость выросла на 1,4%
1 апреля пресс-служба «Яндекс Недвижимости» сообщила, что в марте 2025 года в России подорожала вторичная недвижимость. Стоимость квадратного метра в городах-миллионниках в среднем увеличилась на 0,7% — до 140 тыс. рублей.
По данным экспертов, больше всего цены выросли в Краснодаре и Нижнем Новгороде — на 1,4% до 122 тыс. рублей и 139 тыс. рублей за кв. метр соответственно.
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Также стоимость вторичной недвижимость увеличилась в Перми (на 1,3% до 102 тыс. рублей) и Новосибирске (на 1,2% до 122 тыс. рублей).
В остальных городах РФ рост не превысил 1%. В марте в Москве «вторичку» в среднем продавали за 355 тыс. рублей за «квадрат» (+0,7% к февралю), а в Санкт-Петербурге — за 213 тыс. рублей (+0,4%).
Специалисты отметили, что самое дешевое вторичное жилье в марте было в Челябинске (98 тыс. рублей за кв. метр) и в Волгограде (96 тыс. рублей за кв. метр) .
Коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров считает, что на вторичном рынке выросло количество сделок, так как покупатели адаптировались к его условиям. С осени Центробанк не снижает ключевую ставку, и это мотивирует часть россиян не откладывать покупку недвижимости.
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