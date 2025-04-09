Налипание мокрого снега и заморозки. Когда в Краснодарском крае закончится зимняя погода?
Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани до конца рабочей недели
Краснодарский ЦГМС сообщил, что с 9 по 11 апреля на Кубани ожидается переменная облачность. В регионе прогнозируют дождь и мокрый снег. Ночью и утром в горах сильный снег. Ветер может усилиться до 15-20 м/c.
Температура воздуха ночью — от 0 °С до 5 °С, местами заморозки от −2 °С до −1 °С, в юго-восточных предгорных районах — от −2 °С до −1 °С. Днем 9 апреля — 3-8 °С, 10 апреля — 6-11 °С , а 11 апреля — 10-15 °С. В горах ночью — от −12 °С до −5 °С, днем — от −6 °С до −1 °С.
В Горячем Ключе 8 апреля пошел снег:
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что на Кубани 9 и 10 апреля ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В регионе действует штормовое предупреждение.
Также 9 и 10 апреля в горах Сочи прогнозируют сильный снег — до 25 мм осадков. На вершинах выше 1500 метров будет лавиноопасно.
Как писали Юга.ру, 7 апреля у побережья Сочи заметили «плоский смерч», который редко встречается за пределами Австралии.