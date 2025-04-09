Налипание мокрого снега и заморозки. Когда в Краснодарском крае закончится зимняя погода?

Краснодарский край

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  • © Алёна Живцова, ЮГА.ру
    © Алёна Живцова, ЮГА.ру

Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани до конца рабочей недели

Краснодарский ЦГМС сообщил, что с 9 по 11 апреля на Кубани ожидается переменная облачность. В регионе прогнозируют дождь и мокрый снег. Ночью и утром в горах сильный снег. Ветер может усилиться до 15-20 м/c.

Температура воздуха ночью — от 0 °С до 5 °С, местами заморозки от −2 °С до −1 °С, в юго-восточных предгорных районах — от −2 °С до −1 °С. Днем 9 апреля — 3-8 °С, 10 апреля — 6-11 °С , а 11 апреля — 10-15 °С. В горах ночью — от −12 °С до −5 °С, днем — от −6 °С до −1 °С.

В Горячем Ключе 8 апреля пошел снег:

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что на Кубани 9 и 10 апреля ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В регионе действует штормовое предупреждение.

Также 9 и 10 апреля в горах Сочи прогнозируют сильный снег — до 25 мм осадков. На вершинах выше 1500 метров будет лавиноопасно.

Как писали Юга.ру, 7 апреля у побережья Сочи заметили «плоский смерч», который редко встречается за пределами Австралии.

горы Краснодар Погода Сочи Штормовые предупреждения

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Налипание мокрого снега и заморозки. Когда в Краснодарском крае закончится зимняя погода?
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